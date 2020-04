'Geoart'-ejendommen er en enfamiliesbolig med udstillingslokale, som ligger i landzone tre km fra nærmeste byzone (Ramløse). Ejendomme grænser til sommerhusområdet 'Sandet' samt til Natura2000 område, Nationalpark (Tisvilde Hegn), og i øvrigt beliggende i et område kategoriseret af kommunen som særligt værdifuldt kulturmiljø. Trods naboernes modstand har politikerne givet dispensation fra landzoneloven til at ombygge ejendommen til 12 små lejeboliger i to etager, skriver læserbrevsskribenten.

Debat: Politisk udvalg er på gale veje

Ugeposten Gribskov - 14. april 2020 kl. 10:15 Af Hans Christian Larsen, Lyngfeldts Tværvej 11, 3300 Frederiksværk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er på det seneste flere sager inden for Udvalget for Udvikling, By og Land (UBL) der påkalder sig borgernes udtalte skepsis. Gribskov Lokalforeningsråd havde 14/3 et indlæg om dette i Frederiksborg Amtsavis, hvori især indstillingen fra UBL om at tillade skelafstand på ned til 1m eller mindre (!) i sommerhusområder fremhæves. Årsagen var et enkelt ulovligt byggeri i et sommerhusområde i Smidstrup, men tilladelsen vil gælde hele lokalplansområdet, og dermed få bred præcedensdannende virkning. En anden hovsaløsning er en skræddersyet lokalplan for en enkelt parcel i den gamle del af Gilleleje som strider mod hele lokalplanen for den centrale bydel.

UBL's arrogance demonstreredes senest af udvalgets formand i sagen vedrørende ejendommen Frederiksværkvej 160 (kendt som Geoart). Denne enfamiliesbolig med udstillingslokale er beliggende i landzone 3 km fra nærmeste byzone (Ramløse). Ejendomme grænser til sommerhusområdet 'Sandet' samt til Natura2000 område, Nationalpark (Tisvilde Hegn), og i øvrigt beliggende i et område kategoriseret af kommunen som særligt værdifuldt kulturmiljø. Til trods for dette, og imod naboernes udtrykkelig klage, gav UBL i marts 2019 dispensation fra landzoneloven til at ombygge ejendommen til 12 små lejeboliger i to etager! Umiddelbart efter dispensationen købte en investor ejendommen til en overpris på 150 procent af ejendomsvurderingen, og dette til trods for at det 64 år gamle selvbyggerhus er i ringe og helt utidssvarende stand. Foranlediget af naboklage ophævede Planklagenævnet i december 2019 kommunens dispensation og kræver en proces med ideindkaldelse, efterfølgende udarbejdelse af egentlig lokalplan og borgerhøring. Så godt så vidt. Men allerede inden idehøringen er afsluttet 19/3/20 udbasunerer UBL formanden i Frederiksborg Amtsavis, at UBL stadig bakker fuldt ud op om investors spekulationsbyggeri. UBL beder endog investor selv om at udforme en lokalplan der nøje svarer til det oprindelige 12-lejlighedsprojekt. UG med kryds og slange til UBL formanden for klar kommunikation til borgerne: Det er en skueproces!

I amtsavisen kritiserer en læser den magtarrogance UBL udviser, men 18/3 forsvarer UBL formanden sig med at at projektet flugter fint med kommunens strategiplan om at etablere flere mindre lejligheder. Denne strategi tilsiger dog, at sådanne tætte boligformer selvsagt skal placeres i central byzone som for eksempel Møllebakken midt i Helsinge. Kommunens strategi med at tæt bebyggelse som lejlighedskomplekser skal placeres i centrale byzoner følges da øjensynlig også i de landzoneområder der p.t. udlægges til opførelse af helårsboliger tæt på, men ikke centralt i byzone (eks: Ammendrup og Ramløse øst). UBL formanden undlader fornuftig nok med specifikt at henvise til kommunens strategiplan, men udtaler at "politikerne ude i kommunen møder borgere der har stor interesse i denne type små boliger". Fikst, slipper for at konfrontere UBLs beslutning med fakta i strategiplanen, og foregiver samtidigt lydhørhed overfor borgerne. Hvor mange borgere der faktisk har udtalt dette ønske er ikke dokumenterbart. Hvad der derimod kan dokumenteres på skrift er de rigtig mange borgeres harme over at UBL i denne og andre sager ikke lytter til dem når kommunen forsøger at bøje reglerne.

Det er selvfølgelig i sidste ende en politisk afvejning om man hellere vil støtte en investor der i spekulationsøjemed har brændt sig på at købe en ejendom for dyrt, eller om man derimod vil lytte til de borgere der ønsker landzonelovens ånd og bogstav overholdt af hensyn til ikke at urbanisere landområderne. UBL gør ikke meget for at skjule at de prioriterer investor i denne sag.