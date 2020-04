Debat: Oplevelser i SuperBrugsen i Gilleleje

I disse Corona-tider har vore politikere indført mange forbud og påbud, ligesom de roser befolkningen for at efterleve disse.

Men - og der er et lokalt men. SuperBrugsen lever ansvarligt op til regeringens retningslinier og gør rigtig meget for at kunderne også lever op til det. Der er adskillelse mellem de forskellige kassekøer og der er afstandsmærkning på gulvet.

Udover dette har SuperBrugsen også sat et stort skilt i indgangspartiet, hvoraf det fremgår at der kun må gå en person ind pr. par.

Jeg har flere dage været i SuperBrugsen efter at de satte skiltet op, og der er rigtig mange, der ser stort på det og går ind to mennesker, så de kan stå bøjet over kølediske eller hylder og diskutere hvad der skal i indkøbskurven. Hvis man påtaler det får man et flabet svar.