En typisk dag skal jeg have tid til at: læse lektier, lave afleveringer, 30 minutters sport hvilket er anbefalet, otte timers søvn, fritidsaktiviteter, venner/kæreste og familie. Det er næsten umuligt, og den nemmeste variable at lave om på er søvn. Modelfoto: Adobe Stock

Debat: Mor og far, hjælp!

Ugeposten Gribskov - 25. juli 2020 kl. 11:35 Af Jonas Bjørkvig, Gribskov Gymnasium Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fri kl. 16. Træning efter skole. Bus hjem omkring kl. 18.15. Spise aftensmaden, som var tilovers, da familien allerede havde spist. I bad. Pludselig er klokken 19. Smøre madpakke og læse lektier til den kommende dags lektioner. Klokken slår nu 20, og afleveringerne banker på min dør. Dansk, matematik og biologi, det tager omkring to til tre timer. Så er klokken 23. Børste tænder. Pakke taske. Klokken er 23.30. Tid til at sove. Sover omkring kl. 24, da jeg ikke kan sove, fordi jeg tænker på, om min aflevering er god nok. Op kl. 6.30.

Seks timer og 30 minutters søvn. Ingen tid til fritidsaktiviteter. Dette er en typisk dag for mange gymnasieelever.

Løsning, eller? Jeg selv er kun lige startet på Gribskov Gymnasium, og "stressbølgen" har ikke ramt mig endnu, og måske gør den aldrig.

En typisk dag skal jeg have tid til at: læse lektier, lave afleveringer, 30 minutters sport hvilket er anbefalet, otte timers søvn, fritidsaktiviteter, venner/kæreste og familie.

Det er næsten umuligt, og den nemmeste variable at lave om på er søvn.

Stressede elever Du har sikkert hørt, at flere unge bliver stressede. Ifølge den seneste Nationale Sundhedsprofil har hver fjerde unge i alderen 16-24 et for højt stressniveau.

Årsagerne er typisk: manglende tid til sociale aktiviteter, konflikter i hjemmet, konkurrence mellem medstuderende, manglende støtte fra lærere, forventningspres fra skolen og sig selv. Dette er et problem.

Forældrenes part Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet vælger omkring 74 % gymnasiet efter grundskolen, men sådan har det ikke altid været. I min forældres tid var det kun omkring 50-60 %, som valgte gymnasiet. Så chancen for, at ens forældre ikke gik på gymnasiet, er ret stor. I mit tilfælde er det præcist sådan. Min pointe er, at ofte kender forældrene ikke til niveauet på gymnasiet. Det kan godt være, at de gik på gymnasiet, men niveauet er også anderledes og en del sværere nu.

Den måde, forældrene kan hjælpe på, er at støtte børnene ved at give ro og et godt arbejdsmiljø at lave lektier i. De kan også støtte sociale aktiviteter mere og eventuelt give færre pligter i hjemmet, hvis det tager for meget tid. Der er ikke nogen magisk løsning på problemet, kun en masse kompromiser, kryds og tværs i familien og med individet selv.