Debat: Kom ud i virkeligheden, Pia Foght

Ugeposten Gribskov - 05. september 2020 kl. 11:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birgitte Marburger

Sygeplejerske og daglig

leder i BM Pleje

Debat Som sygeplejerske og privatleverandør i Gribskov Kommune i mere end 13 år vil jeg tillade mig at komme med et par kommentarer til Pia Foghts debatindlæg omhandlende plejen og behandlingen af borgerne i Gribskov kommune.

Vi kan læse om store underskud i bl.a. hjemmesygeplejen og deraf endnu flere besparelser på hele ældreområdet, som i forvejen er presset maksimalt. Vi er for længst ud over tiden, hvor effektivisering og løben stærkere kan sikre, at det i hvert fald ikke går ud over den enkelte borger. Vi kan ikke løbe stærkere, og vi kan ikke samtidig se til, at den enkelte borger lider under de besparelser, der lige nu er. Det går ud over selve kerneopgaverne - og altså også tiden som vi skal bruge på at hjælpe den enkelte borger.

Pia Foght skriver 'der er behov for genoptræningspladser, akut og midlertidige pladser'.

Ja, det er der i den grad - men det har der været længe. Borgerne udskrives fra sygehuset meget tidligt ift. deres behov for pleje og sygepleje. Dette sker samtidig med, at Toftebo lukkes ned, og der kun er etableret et lille antal midlertidige pladser som kompensation.

Det betyder, at borgere som burde være udskrevet fra sygehuset til en genoptræningsplads i stedet for udskrives direkte til eget hjem, og det har allerede nu medført flere genindlæggelser, som både er omkostningsfyldte, mulige at hindre og ikke mindst meget belastende for den enkelte borger.

Man kan ikke blive ved med at dække sig ind under, at man forventer, at »lige om lidt« bliver det hele bedre. Sygeplejen har nu kørt i tre år - det har helt sikkert været en stor mundfuld at overtage, og der er blevet arbejdet hårdt på at skabe den ønskede kvalitet og det gode arbejdsmiljø, som er en nødvendighed for at sikre kontinuitet og tryghed for den enkelte borger. Men det er tydeligvis ikke lykkedes endnu, og det er et område, som stadig skal tilføres flere penge.

Derfor er det forståeligt, at det både for borgerne som er modtagere af hjælp og sygepleje, og for de medarbejdere som dagligt knokler for at gøre deres allerbedste, opleves frustrerende at der ikke sker forbedringer.

Pia Fogt skriver, at det er vigtigt at se på borgernes behov for at løfte den nødvendige kvalitet, og at det skal gøres ved at sikre godt arbejdsmiljø, sikre kompetenceudvikling og ikke mindst i tæt samarbejde med borgere, pårørende og relevante faggrupper. Det er jeg helt enig i.

Det er dog nødvendigt at understrege, at den gode vilje ikke er nok. Omsorg og pleje koster tid og tid er penge. Det er egentligt så simpelt og alligevel så svært. Fordi der er nu engang de penge, der er - eller ikke er. Det kan næsten sige sig selv, at vi ikke både kan blive ved med at skulle løfte kvaliteten og samtidig ligge under for de massive besparelser på ældreområdet.

De nye kvalitetsstandarder, som trådte i kraft 1/2/20, har allerede nu store konsekvenser for både den daglige hjælper og ikke mindst borgeren. Den har bla medført, at tøjvask nu er reduceret til hver tredje uge. Dette betyder, at mange borgere er nødt til at have beskidt og ildelugtende vasketøj liggende i flere uger, hvilket ikke er særlig sundt set ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv.

Borgere har også fået reduceret i frekvensen af bad, således at dette kun tilbydes en gang om ugen. Det er der selvfølgelig ligeledes mange borgere og pårørende, som er meget frustreret over og kede af.

Der skal heller ikke herske nogen tvivl om, at det også er svært for vores dygtige hjælpere, som rigtig gerne vil hjælpe borgerne med lige at sætte en ekstra tøjvask over eller tilbyde et ekstra uge bad i den varme sommerperiode. Vi er dog nødt til at forholde os til de gældende kvalitetsstandarder, og derfor vil det være godt hvis Pia Fogt ville svare på hvordan hun påtænker, at 'løfte den nødvendige kvalitet' samtidig med der inden for de sidste 6 måneder er sket serviceforringelser på området?

Vi vil i hvert fald meget gerne invitere Pia Foght til at komme med en af vores søde hjælpere på en dagvagt. Her vil der være god mulighed for at få en snak med de borgere, som modtager hjemmehjælp. De er jo dem, som allerbedst kan være med til at inspirere til, hvad der skal til for, at borgerne oplever størst mulig tilfredshed med hjemmeplejen.

