Debat: Kære Ida, Laura og Kirstine - er vognkørslen virkelig målet med tre års hårdt arbejde?

Det er synd for jer, at I ikke kan afslutte jeres gymnasietid med den klassiske fejring. Og det må føles ekstrahårdt i en tid, hvor events netop ofte er vigtigere end substans. Men!

Når jeres 'motivation er ikke-eksisterende', og I 'ikke kan koncentrere jer om undervisningen, fordi I risikerer at miste den klassiske fejring', er jeg nødt til at spørge jer: Er det virkelig det, der er jeres mål med 'tre års hårdt arbejde' (og så er det vist heller ikke værre).

Jeg troede i min naivitet, at gymnasietiden er en modningstid, og at I arbejder mod studentereksamen for at forberede jer til en videre uddannelse og et arbejdsliv, der forhåbentlig vil give samfundet noget af investeringen i jeres gymnasietid tilbage og samtidig give jer et meningsfyldt arbejdsliv.