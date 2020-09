"Det vækker særlig bekymring, fordi vandværksgrunden ligger lige op til den sydlige del af det fredede Heatherhill," skriver debattørerne. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo

Debat: Kæmpesommerhus ved fredet område vækker bekymring

Ugeposten Gribskov - 14. september 2020 kl. 10:38 Af Mogens Klausen, Hedegårdsvænget 12, 3210 Vejby. Jørgen P. Kock, Mosestien 7, 3210 Vejby. Charlotte Schmahl, formand for Studebjergslettens Grundejerforening, Rågemarksvej 16, 3210 Vejby, Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For et par år siden blev det nedlagte Studebjerg Vandværk solgt til et anpartsselskab fra Helsinge med henblik på, at der kunne indrettes et sommerhus i den eksisterende vandværksbygning. Grunden ligger i et naturskønt område med det fredede Heatherhill på den ene side og en mose på den anden.

Nu har den nye ejer sendt et projekt til Gribskov Kommune med anmodning om godkendelse. Planen omfatter en bygning med mange værelser med tilhørende toilet- og køkkenfaciliteter, pejsestue, bibliotek mv.

Det er et projekt, som vækker opsigt og bekymring hos de nærmeste beboere til vandværksgrunden og i Studebjergslettens Grundejerforening, den grundejerforening der ligger tættest på grunden. Både hos naboer og grundejerforeningen er det opfattelsen, at det påtænkte projekt går langt videre end blot indretning af et sommerhus i den eksisterende bygning.

Det har mere karakter af et vandrehjem, et mini-hotel eller et kæmpe sommerhus med udlejning til mange mennesker på én gang for øje. Hvad formålet med bygningen er, fremgår ikke nærmere af projektet.

Det vækker særlig bekymring, fordi vandværksgrunden ligger lige op til den sydlige del af Heatherhill. Svanemosen, som er adgangsvej til det tidligere vandværk og løber langs det fredede areal, er en smal grusvej, der ikke er egnet til tæt trafik. Det er der desværre udsigt til, idet der i følge planen er lagt op til anlæg af adskillige P-pladser på grunden. En evig trafik til og fra bygningen vil være til stærk gene for sommerhusejerne langs Svanemosen og andre sommerhusejere, der også bor tæt på det nedlagte vandværk.

Med de erfaringer, man har fra andre sommerhusområder, er der også frygt for støjgener fra et kæmpe sommerhus med plads til mange mennesker. Det vil berøre ikke alene de nærmeste naboer, men også andre medlemmer af grundejerforeningen.

Flere medlemmer af Studebjergslettens Grundejerforening har huse lige op til vandværksgrunden og endnu flere har huse inden for få hundrede meters afstand. På generalforsamlingen i grundejerforeningen for nylig blev det klart, at man finder det uacceptabelt med en bygning af den påtænkte karakter i et stille og fredeligt sommerhusområde.

Kun de allernærmeste naboer til det tidligere vandværk har fra Gribskov Kommune modtaget en naboorientering om den foreslåede bygning. Som det ligger i ordet, giver en naboorientering ikke mange muligheder for at påvirke den beslutning, kommunen skal træffe. Derfor forlanger både de nærmest berørte og grundejerforeningen at få en partshøring, inden kommunen tager stilling til projektet. Det er et rimeligt krav i denne sag.

