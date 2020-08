"Det er ikke alene vanvidskørsel, der er problemet. De opsatte fartbegrænsninger på Dønnevældevej med 60 km/t kunne man godt have sparet. Selv opmærksomme borgere ser dem åbenbart ikke," skriver Else Jensen i sit læserbrev. Foto: Adobe Stock

Debat: Hvem tager ansvar for farlig kørsel?

Ugeposten Gribskov - 20. august 2020 kl. 10:23 Af Else Jensen, Dønnevældevej 40, 3230 Græsted Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Ugeposten var der, i sidste uge, opsat en stor og skræmmende artikel om farlig kørsel i Græsted. Tak for det Ugepost!

Lad os håbe, at pressen har magt til at gøre noget ved et problem, som jeg mener, politiet tilsyneladende har ignoreret i lang tid. Artiklen i sidste uge viser desværre, at vi som borgere ikke har udsigt til en indsats fra deres side. Det er det mest skræmmende ved artiklen.

Det første, der slår mig når jeg læser artiklen, er, at jeg mangler et svar på, hvem der er de egentlige ansvarlige og dermed også dem, der bliver medskyldige?

Er det barnet, der bliver kørt ihjel, forældrenes, bilistens, politiets ansvar - eller er det i virkeligheden vores politikere i kommunen?

Ja, hvem skal egentlig drages til ansvar?

Det er tilsyneladende ikke politiets, ifølge artiklen. De har opfyldt deres ansvar, hævder deres pressemedarbejder:

"Strækningen ikke er lang nok til at politiet kan holde der og holde øje med fartkontrol"

"Vi vurderer løbende, hvor i kredsen der skal laves særlige indsatser "

"Når en borger kontakter os og fortæller, at der i øjeblikket foregår kørsel med høj hastighed , sender vi en patrulje afsted (?!) .... i det omfang det er muligt i forhold til øvrige opgaver."

Tro mig! Dels er bilisten langt væk, når politiet endelig kommer frem, dels kan man frygte, at politiet siger det er umuligt, i forhold til øvrige opgaver.

"Bestil en betjent på www.politi.dk" er også et tilbud fra pressemedarbejderen. Jeg opfordrer læseren til at gå ind på hjemmesiden og se hvad der tilbydes!

Og det er ikke alene vanvidskørsel, der er problemet. De opsatte fartbegrænsninger på Dønnevældevej med 60/km t kunne man godt have sparet. Selv opmærksomme borgere ser dem åbenbart ikke. Der køres stærkt af snart sagt hver mand i daglig kørsel.

Jeg selv har fået at vide af Nordsjællands Politi, at så længe det kun var mig, der klagede, ville de ikke gøre noget ved, at de opsatte hastighedsskilte med 60/km ikke blev overholdt .

Gribskov kommune har en trafiksikkerhedsplan, og jeg citerer:

"I Gribskov Kommune passer vi på hinanden i trafikken, derfor sætter vi fokus på dig som trafikant, så vi får færre tilskadekomne og dræbte i trafikken. Vi arbejder for at alle medvirker til en bedre trafikkultur, præget af hensynsfulde, ansvarlige og trafikbevidste borgere." "Hver ulykke er én for meget" har været den bærende vision for trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen.

Vis os borgere som har valgt jer, at I mener det alvorligt. Og vis det nu i den aktuelle alvorlige situation.

