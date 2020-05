Vi får konstant besked om, at folkeskolen i Gribskov bruger for mange penge, men det kunne vel også være et udtryk for, at skolerne i virkeligheden aldrig har fået tilført penge nok?

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Hvad skal vi spare på? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Hvad skal vi spare på?

Ugeposten Gribskov - 09. maj 2020 kl. 07:47 Af Stina Egedius Miller på vegne af den faglige klub på Nordstjerneskolen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en kæmpe lettelse for os ansatte på Nordstjerneskolen, at vi nu skal forholde os til sparescenarie 1 fremfor 3, som virkelig ville have kostet stillinger for de store skoler i kommunen. Det betyder dog ikke, at vores skuldre sænkes. Vi vil fortsat mærke besparelser, og det er virkelig svært at forestille sig, hvad i alverden vi skal spare på.

Vi er i den meget mærkelige situation, at skolen i disse dage er nødt til at indkalde frivilligt personale for at dække undervisningen i 0-5. klasse, fordi vi ikke er lærere nok, samtidig med, at vores arbejdsgiver har lagt en spareplan, hvor nogle af de kolleger, der er for få af, skal fyres.

Vi vil gerne lave skole for alle børn. Det kan kun lade sig gøre, hvis der er både midler og mandskab til at undervise og støtte eleverne. Som det ser ud med besparelserne, bliver vi bekymrede for, at alt andet end lovpligtigt undervisning kan blive skåret væk. Det kunne fx betyde, at særlige tilbud til børn som skal have en ekstra støtte forsvinder. Hvad med klasser for sårbare elever, tilbud om undervisning med færre kammerater i en del af dagen, støtte i klassen, læsehulen som giver usikre læsere et boost, familieklassen, der kan hjælpe elever tilbage på sporet. Alt sammen tiltag som er med til at det bliver muligt for elever at trives i folkeskolen, frem for måske at skulle have dyre eksterne tilbud.

Hvad er det for en skole vi så står tilbage med? Hvad bliver det for en skoleoplevelse eleverne får?

Det er ikke nemt at undervise nu og her, med sprit, afstand, nød- og fjernundervisning. Men vi gør det med fornøjelse, og mange ting lykkedes. Det skyldes i høj grad, at vi mærker fælles front, velvilje, samarbejde og tillid fra forældre og forvaltning. Den tillid og samarbejdsvilje vil vi gerne bevare. Når der skal spares så massivt, bør det være i en proces hvor skolebestyrelser, ledelse og ansatte inddrages.

I sparescenarie 1 tildeles de små skoler, som de eneste, en pulje på 800.000 kr. Ellers er det ikke muligt for dem at levere den lovpligtige undervisning. Spørgsmålet om hvorvidt vi har råd til det brænder os unægtelig på tungen. Når vi ønsker en kort skolevej til alle børn, er det så prisen værd, hvis vores lokale folkeskole bliver en udvandet en af slagsen, eller er det trods alt bedre at tage lidt længere for at få et virkeligt godt skoletilbud til alle? Vi får konstant besked om, at folkeskolen i Gribskov bruger for mange penge, men det kunne vel også være et udtryk for, at skolerne i virkeligheden aldrig har fået tilført penge nok?