Debat: Husk os i stedet for at afskære os

Ved at lukke denne busrute rammer man mange flere, end man tror og regner med! Den bus er vores mulighed for at komme ud i regionen! Når man flytter her ud i de små lokalsamfund, er bl.a. daginstitution, skole OG OFFENTLIG TRANSPORT det, man kigger på. Det påvirker familiers liv og valg af bosted, når man afskærer os fra resten af vores region på den måde. Vi har også ligeså meget brug for og ret til offentlig transport, som dem der er bosat i København. R-bussen er den, der binder regionen sammen og skaber forbindelse for os til region Hovedstaden. Vi skal også kunne bruge uddannelsesstederne, kulturen, arbejdspladserne m.m. i vores regionsområde! Det skal ikke kun være forbeholdt Storkøbenhavn. Jeg føler, regionsrådet ikke er opmærksomme på os i den nordlige del af regionen, når man stiller sådan et forslag om at fjerne vores bus. Man glemmer at være opmærksom på HELE regionen,- at vi i den grad har behov for at kunne komme rundt med bus. I afskærer os! I har som folkevalgte også pligt til at huske os og sørge for, at vi kan befordres med bus til uddannelse, arbejde m.m. i VORES del af regionen til resten af region Hovedstaden. Vi er også en del af samfundet i regionen!