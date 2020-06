Debat: Hundene styrer på Smidstrup Strand

Foto: Model

Ugeposten Gribskov - 02. juni 2020 kl. 13:16 Af Pernille Pontoppidan, sommerhusejer i Smidstrup, Brolæggerstræde 13, 5. 1211 København K Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvorfor skal kommunens mindste offentlige strand med livredder belastes med at være hundestrand, foreløbig i en to-årig forsøgsperiode? Stranden mistede samtidig sit Blå Flag, det kan man nemlig ikke have, når der er hundestrand. Ifølge kommunen er Smidstrup Strand 150 m lang og heraf er 100 m afsat til hundestrand.

Coronakrisen har medbragt mange store og små forandringer. I sommerhusområderne har alle, der har haft mulighed for det, brugt deres huse langt mere end normalt de sidste måneder. Det må også forventes, at der bliver "fuldt hus" i hele sommeren.

Det kan mærkes på Smidstrup Strand. Der er hunde overalt, og de er ikke i snor, selvom vi har passeret 1. april. Jeg vil antage, at kun 1 ud af 10 hunde er i snor. "Den gør ikke noget", siger hundeejerne, når hundene kommer stormende..... De synes åbenbart, at der gælder særlige regler for dem. Det gælder både herboende sommerhusejere og de mange, der kommer kørende i bil.

Der er hundelorte overalt, og det er vanvittig ulækkert. Man kan ikke gå en tur langs stranden uden at støde på hundelorte. Nogen lader bare lorten ligge, andre dækker den lidt til med sand. Hvad er mest hensynsløst?

Nu er badesæsonen så småt i gang, og på gode dage er der allerede mange mennesker på stranden. Snart kommer der livredder, og vil der så være hundestrand igen?

Smidstrup Strand er en meget lille strand med mange sten og den er karakteriseret ved, at stranden ændrer sig hele tiden. Den ene dag kan der være næsten fint med sand, næste dag kan der være sten overalt. Det betyder jo både noget for, om man kan finde et sted at ligge på stranden og om man er nødt til at bruge broen tæt på hundestranden, når man skal i vandet.

Når stranden er dårlig, er der virkelig rift om pladserne og det er svært eller umuligt at komme på behagelig afstand af andre strandgæster.

Sidste sommer var det meget tydeligt, når vejret var godt, at der ikke var plads på den offentlige strand. Folk, som kom kørende til stranden, kom gående langt hen ad de private strande med alt deres habengut for at finde et sted at være. De blev altså presset udenfor livredderområdet på grund af kommunens prioritering af hundeejere. Hundestranden er ikke indhegnet, og hundene har en helt ukontrolleret fest både på land og i vand. Og hundene ved jo ikke, hvor grænsen for hundestranden går.

Badegæster, som normalt ville kunne have trygheden af en livredder, bliver altså fortrængt. Er det rimeligt? Det er ikke svært at forestille sig, at disse problemer vil blive langt større i den kommende sommer, når der er fuldt belagt i alle sommerhuse, og når folk forhåbentligt vil forsøge at holde sikker afstand til hinanden.

Kun et par kilometer fra Smidstrup Strand ligger Gilbjerg Hoved Hundeskov, som er en af kommunens tre hundeskove, hvor hunde må løbe løse.

Det gør det så meget mere uforståeligt, at den vist nok mindste offentlige strand i kommunen skal belastes med at være hundestrand. I kommunen er der flere steder meget store, lange strande med masser af sand. Hvis der absolut skal være en hundestrand, så vælg en stor strand med plads til alle. Det er der ikke på Smidstrup Strand.

Set i lyset af coronakrisen bør kommunen af sikkerhedsmæssige årsager straks stoppe forsøget med hundestrand på Smidstrup Strand. Men valget af Smidstrup Strand som hundestrand er under alle omstændigheder helt urimeligt.