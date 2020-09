Debat: Hokus pokus - projektet i fokus

For at der ikke skal opstå misforståelser om antallet af etager i byudviklingsområdet, så vil jeg gerne pointere, at den vedtagne udviklingsplan kun er et idekatalog, der er sendt videre fra fagudvalget i byrådet, som et debatoplæg i forbindelse med det kommende lokalplansarbejde og kommuneplantillæg.