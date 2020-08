Et nyt boligområde skal udvikles i Gilleleje syd og i udviklingsplanen er der et byggefelt, hvor det foreslås, at der bygges op til fem etager. Foto: Lars Christiansen

Debat: Hokus pokus, nu er din holdning i fokus, Jesper

Så lad os da få et klokkeklart svar på, om du er for eller i mod 5 etager byggeri?

I sagen står der, at forkøbsretten gives som vederlag for omkostninger til udviklingsplanen (og udviklingsplanen vil være genstand for tillæg til kommuneplanen). Hvis du nu udviklede den fedeste campingvogn til en producent, så ville du da også forvente, at de byggede den, som du ønskede, ikke?