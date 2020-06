Hvorfor er der ikke ladere i Græsted? Ved Tegners museum? skriver Maria Falck Stigsby fra Helsinge i sit debatindlæg. Arkivfoto

Debat: Gribskov - fremtidens grønne turistkommune

Ugeposten Gribskov - 26. juni 2020 kl. 13:16 Af Maria Falck Stigsby, Robjergvej 5, 3200 Helsinge Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Verdens klima har ændret sig og ændrer sig fortsat. Det er endelig gået op for os, at vi er nødt til at gøre tingene på en anden måde for at indrette os i det nye klima og mindske vores klimaaftryk fremover.

Miljøet er kommet meget mere i fokus ,og helt almindelige familier er blevet "klimatosser". Et eksempel er, at i Norge er 40 pct. af nyvognssalg el-biler.

Nu åbner grænserne igen for turister fra Norge og Tyskland. Udenlandske turister havde 27,6 mio. overnatninger i Danmark i 2018.

I 2018 havde norske turister 2,3 millioner overnatninger i Danmark mens tyske turister havde 15,8 millioner. For nordmænd og tyskere er det særligt havet og strandene, der trækker (Gribskov Kommune har 30 km sandstrand). Netop for disse to lande er det nærheden, der gør bilen attraktiv som ferietransportmiddel. I fremtiden vil flere af bilerne være el-biler.

Når man sidder i Norge og skal planlægge sin rejse, så kunne man starte med at køre sin elbil ombord på færgen i en af hele seks byer i Norge og så sejle til Danmark (Hirtshals eller København). Herefter kunne feriebasen i Danmark være hotel, kro, feriecenter eller et lejet sommerhus i Gribskov.

Noget, man som el-bils turist kikker efter, er ladestandere. Mens der er masser af benzintanke, så er der mangel på ladestandere i Gribskov.

Der findes i dag kun ladestandere (alle fra firmaet Clever) tre steder: i Tisvilde, i Helsinge og i Gilleleje. Ingen af disse er hurtigladere.

For at trække turisterne til Gribskov skal der suppleres med et antal hurtigladere. Alle standere skal kunne fungere problemfrit med udenlandske betalingskort.

Hvorfor er der ikke ladere i Græsted? Ved Tegners museum? Hvorfor er der ingen af vores hoteller, der har investeret i en lader? Mange hoteller sydpå har egen lader, som hotellets gæster kan benytte.Man kan vælge at beholder de eksisterende ladere og supplere med flere hurtige ladere. Man kunne i Helsinge beholde de to eksisterende ladere ved Gadekæret, og så supplere med flere hurtig-ladere ved den nye Helsinge Eventplads.

Der skal så produceres et 'ladekort' oversat til engelsk, tysk, norsk og svensk over alle ladestandere i Gribskov Kommune. Der skal afmærkes parkeringsbåse forbeholdt elbiler.

I forbindelse med ladestanderne kunne opstilles dispensere til hundeposer, en vandhane og et kort, der anviser nærmeste sted, man kan lufte sin hund, nærmeste hundeskov eller hundestrand.

Der kunne også være et "turistkort" over, hvor man finder restauranter, cafeer og attraktioner i området. Således kan turisterne foretage egen sightseeing, mens bilen lader op. Undervejs kan det ske, at turisterne føler sig fristet af en af vores lokale butikker og måske spiser de på en af vores caféer.

Lad os gøre Gribskov attraktiv for de grønne elbilsturister. Turisme er et erhverv, som passer rigtig godt til vores kommune, og som giver lokale arbejdspladser og gode skatteindtægter.

Bornholm kommune har grebet trenden og er i gang med at få øen gjort el-bil klar. Bornholms Regionskommune har sendt opgaven i udbud og fået støtte fra EU-midler.

Det er regionskommunen, der står for ledningsarbejdet under jorden, mens FDM som operatør har ansvaret for opsætning, drift og vedligeholdelse af ladestanderne. Der kunne vælges andre leverandører som f.eks. Clever eller E.ON.

Det bliver ikke denne sommer, men hvor ville det være pragtfuldt, hvis vi til næste sommer ville kunne indbyde alle de dejlige nordmænd og andre turister med deres elbiler til en skøn sommer i Gribskov. Mon ikke også svenskerne får lov at komme til næste sommer? Håber ideen gribes. God sommer!