Debat: Glem valgkampen og lad os tale om budgettet

Ugeposten Gribskov - 17. juli 2020 kl. 19:47 Af Trine Egetved (K), byrådsmedlem

Både de sociale medier og lokale aviser fyldes af store og små valgløfter disse dage.

Mens andre partier har travlt med at tale om valgkamp frem mod november 2021, vil vi i Det Konservative Folkeparti langt hellere tale om de kommende budgetforhandlinger. Lige nu lover andre partier fire dages arbejdsuger, store forkromede helhedsplaner, mere rengøring hos ældre og nybygning af akutpladser uden finansiering. I Det Konservative Folkeparti har vi sat os ned for at se på en økonomisk fremtid, som ser dyster ud. Nar byrådet forhåbentlig har fået sammensat et ansvarligt budget for næste år, vil Det Konservative Folkeparti gerne tale om alle de muligheder, der kan være, hvis vælgerne ønsker en ny borgmester efter næste valg.

Men først skal vi gennem de kommende budgetforhandlinger, der kan være afgørende for, hvilken tilstand kommunen afleveres i til et nyt byråd.

Vi kommer ikke uden om det, så lad mig derfor være ærlig: Der skal spares - igen. Det Konservative Folkeparti vil helt overordnet arbejde for, at disse besparelser kommer til at ramme servicen til borgerne mindst muligt ved at se på afbureaukratisering, mere enkel sagsgang, færre konsulenter, mere inddragelse af faglige ledere og færre højtflyvende projekter, som sjældent bliver til noget. Vi skal have styr på driften og fokus på kerneopgaven.

Derudover går vi til forhandlinger med følgende mærkesager.

1) Skolernes økonomi. Lige nu er konsekvenserne ved den politiske beslutning om besparelser på skoleområdet ved at rulle gennem området som en flodbølge. At skære på almenomrade for at fa styr på specialområdet giver ingen mening, og det skal laves om. Vi skal kunne lave en besparelse på området, uden at det rammer børnene på samme voldsomme made, som vi ser nu. Derfor ønsker Det Konservative Folkeparti, at man igen ser påbørneområdets samlede økonomi. Vi skal have sat mere fut under Gribskovmodellen, som blev sat i gang i sidste valgperiode. En model, der har massivt fokus på tidlig indsats.

2) Inddragelse tidligere i processerne. Hvis vi inddrager borgerne tidligere i processerne, kan vi spare mange administrative timer. Sagen omkring en ny lokalplan for et sommerhusområde star som et lysende klart eksempel. Havde man her lyttet til borgerne noget tidligere i processen, havde vores administration ikke spildt mange timer og flere hundredetusinde kroner på at udvikle et lokalplansforslag, som man ikke kunne gøre andet end at forkaste. Inddragelsen skal gælde for alle udvalg, og i alle områder af kommunen.

3) I stedet for de mange planer, fortællinger, strategier m.v, som koster utallige administrative ressourcer at lave, så ønsker vi, at midlerne bruges i den borgernære velfærd. Med et forventet driftsunderskud på over 60 mio. kr. skal der prioriteres hårdt. Og der er ingen tvivl om, at vi, i Det Konservative Folkeparti, hellere sparer på konsulenter, helhedsplaner og analyser, som er lavet utallige gange før, end vi sparer på skolebørn, ældre og udsatte.

4) Der skal arbejdes massivt på bedre infrastruktur.Efter coronakrisen har mange fået øjnene op for glæden ved en have og mere plads omkring sig. Folk begynder at kigge efter boliger udenfor storbyerne. Men skal man bruge omkring tre timer dagligt i transport, er det ikke interessant at flytte til Gribskov, hvis man har børn og job. Derfor skal alt infrastruktur udbygges - også den digitale, så det bliver nemmere med hjemmearbejdsdage.

5) Vi skal have flere i beskæftigelse og uddannelse. Det gøres bl.a. ved at styrke vores ungdomsuddannelser, uddannelsesvejledning og 10. klassecenter. Det er en sund investering, der vil spare penge på lang sigt.

6) Der skal fortsat optimeres på kommunale bygninger. Der skal driftsoptimeres og energioptimeres. Men det skal være langsigtet, så man ikke bruger penge på at renovere en bygning, som man beslutter at sælge året efter. Vi skal have mere fokus på grøn omstilling og bæredygtighed.

Det Konservative Folkeparti vil naturligvis deltage aktivt i budgetforhandlingerne, hvis vi bliver inviteret. Borgerne fortjener et budget, som holder. Der har i de seneste år været alt for mange hovsaløsninger, som har kostet skatteborgerne millioner af kroner. Bare se på hjemtagelsen af hjemmesygeplejen og hjemmeplejen. Det kræver vilje fra alle parter at lave et budget, der holder. Og det kræver, at vi politisk kigger meget dybere i områderne i stedet for kun at se på de overordnede rammer. Det håber vi, at der vil være politisk vilje til.