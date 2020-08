Museum Nordsjælland drømmer om et nyt museum i Gilleleje på 'museumsstrøget' mellem to historiske huse. Foto: Lars Christiansen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Gilleleje Museum - før, nu og i fremtiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Gilleleje Museum - før, nu og i fremtiden

Ugeposten Gribskov - 29. august 2020 kl. 09:39 Af Birgit Sørensen Formand, Gilleleje og Omegns Museumsforening Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gilleleje og Sjællands nordkyst har en meget spændende historie, som skal fortælles. Det drejer sig både om den rigtig gamle historie, som arkæologiske udgravninger i området løbende finder nye fund fra - det drejer sig om fiskeriets historie fra den tidlige start, og det drejer sig om den historie, som for et par hundrede år siden med turismen ændrede området. Det drejer sig naturligvis også om enkeltbegivenheder som oktober 43, som man i de sidste par år har kunnet se en udstilling om i Gilleleje Museum - og andre begivenheder, som den specielle beliggenhed og kulturen i området, har haft. En del af disse historier har siden museet flyttede ud af det gamle rådhus på Vesterbrogade, været pakket ned, men takket være kommunens køb af Østergade 20, har man kunnet sætte gang i en nytænkning af de museumsideer, som der allerede for 90 år siden var nogle fremsynede folk, der havde øje for. Det må indrømmes, at det nye projekt har taget lidt tid, men nu ligger der et oplæg klar, som naturligvis ikke skal genskabe det gamle museum, men med nye museumsmedier og moderne teknologi skal give såvel Gillelejes borgere som de mange besøgende, som gerne vil kende Gillelejes historie, en oplevelse.

Oplægget er stadig kun en ramme og museets direktør, Ole Lass, har også i den debat, som har været, efterlyst forslag og ideer i forbindelse med planlægningen. Museumsforeningen støtter projektet og er inddraget i planlægningen som repræsentant for de mange aktive medlemmer, som foreningen har. Desværre ser det ud til at diskussionen jf. det læserbrev, som Ugeposten bragte 19.8 og også nogle af de indlæg, der har været på de møder, der har været afholdt om det nye museum, kommer til at dreje sig mere om parkering og byggeproces end om det indhold og de muligheder et nyt museum vil kunne få.

Derfor er det vigtigt at understrege - som Ole Lass også gjorde - at naturligvis indgår disse praktiske ting også i drøftelserne, men de må ikke være en bremse for de muligheder, der er, for at fortælle historien om Gilleleje, nordkysten, fiskeriet - osv. De, der har læst det oplæg, der ligger, ved også, at der ikke er taget stilling til, hvor museet skal have indgang endnu, der er ikke taget stilling til, om det skal være et samlet byggeri eller en tilbygning til og renovering af Skibshallerne - det er alt sammen praktiske ting, som indgår i den planlægning, der går i gang.

I det oplæg, der ligger - og i det arbejde, som museet gør i dag - ligger også at museet skal være en del af aktiviteterne i byen, f.eks. med udvidelse af de rundture til de historiske steder, som allerede i dag finder sted 2 gange om ugen i sommersæsonen.

Gilleleje Museumsforening, som sidste år fejrede sin 90 års fødselsdag og som har rigtig mange medlemmer, som gerne vil bidrage til at gøre historien så tilgængelig som muligt, håber, at det ikke bliver en diskussion om trafik og parkering, som kommer til at forhindre, at Gillelejes historie får mulighed for at blive fortalt på en moderne, åben og fremtidsrettet måde.

relaterede artikler