Debat: Forkert at spare på den kollektive trafik

Efter coronakrisen, som vi forhåbentligt snart får under kontrol, så står kampen om klimaet fortsat.

Et har coronakrisen vist: Luftforureningen i byerne er faldet.

Det beviser, at det vi i Enhedslisten har talt for, siden vi for 31 år siden blev dannet, har været rigtigt hele tiden.