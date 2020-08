"Tisvilde er værd at slås for. Så meget at folk valfarter til. Nogle sommerhusejere i Tisvilde blander sig også sobert i debatten, mens vi hjemmebanespillere, redepissere og omvandrende humørbomber pludselig eksploderer og går ned i et flammehav af hidtil indestængt galde og gammelt nag," skriver SF Gribskovs spidskandidat. Foto: Claus Johansen

Debat: Er Tisvilde ved at sande til i turisme eller drukne i galde?

Ugeposten Gribskov - 23. august 2020 kl. 10:36 Af Jens Rane Holck, spidskandidat for SF Gribskov

Kære Jens Juhl Holm (Gribskov Gymnasium), dit flotte læserbrev forrige uge satte tanker i gang hos mig, som jeg tror har relevans for hele kommunen.

Du har ret. Der er et overophedet debatniveau, og nogle tjener mere end andre på turisme. Og ja, der skal være plads til begge.

Debatter ophedes af, at folk forsvarer deres egen position. I dette tilfælde er det Tisvilde. Vi kunne have talt om mobilmaster i Dronningemølle, trafik i Helsinge, jorddeponi i Kagerup, skolebygning i Gilleleje, trivsel hos vores unge og ældre under Corona, hvor som helst. Folk der debatterer, elsker det, de forsvarer.

Så Tisvilde er værd at slås for. Så meget at folk valfarter til. Om sommeren. Engang betalte de entre ved kildeblokken. Nu betaler de over ejendomsskatten.

Nogle sommerhusejere i Tisvilde blander sig også sobert i debatten, mens vi hjemmebanespillere, redepissere og omvandrende humørbomber pludselig eksploderer og går ned i et flammehav af hidtil indestængt galde og gammelt nag.

Afvigende holdninger accepteres ikke altid, og nogle af debatterne handler simpelthen om det: ti stille med dit synspunkt! Alt sammen fordi vi elsker Tisvilde.

Men seriøst, lad os få nogle politiske skillelinjer ind i debatten. Dele os efter anskuelse og så være tolerante over for det modsatrettede synspunkt. Ellers kommer vi jo til at holde en samlet kommunalbestyrelse ansvarlig for de problemer, som turismen medfører.

Hvad blev der egentligt af kommunalbestyrelsens borgermøder? Hvor er opfølgningen, initiativerne? De problemer jeg bragte til torvs, blev kun værre denne sommer.

Som venstreorienteret og dermed lokalpatriot må jeg bare konstatere at sommergæsterne påvirker lokallivet væsentligt mere end selv havtyren vel påvirkede byens marker under sandflugten. Mange af turisterne ved det godt selv. Alle der udtaler sig taler fx om skoven og naturen som positive pejlemærker. Og larm eller trængsel som negative. Og så, når sæsonen er ovre, rejser de hjem igen til dér, hvor de har rødder som fastliggere.

Jeg synes, vi - både konkret og billedligt talt - skal rejse noget mere skov, stå imod sandflugten og dyrke vores kommunes turismeindustri bæredygtigt.

Størrelsen på en festival kan selvsagt reguleres, ligesom trafik, parkering og åbningstider. Vi skal være selvsikre nok til at turde tro på, at de turister vi fortjener har mod på at betale, hvad det koster at drive bæredygtig turisme. Vi har ikke råd til at nogen pisser på nogen. Dummebøder betales ikke længere ved kildeblokken men demokratisk ved kommunevalg.