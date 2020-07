Valgflæsk er trættende - også 18 måneder før næste kommunalvalg, skriver byrådsmedlemmet fra Nyt Gribskov. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Du lefler for borgerne, Mikkel Andersen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Du lefler for borgerne, Mikkel Andersen

Ugeposten Gribskov - 12. juli 2020 kl. 19:50 Af Pernille Kromann Sams (Nyt Gribskov), byrådsmedlem Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som sygeplejerske og næstformand i ældre-, social- og sundhedsudvalget drømmer jeg også om at give mulighed for bedre service til vores ældre, som den socialdemokratiske Mikkel Andersen. Nyt Gribskov vil naturligvis, til de kommende budgetforhandlinger, tage ønsket om øget service til de ældre med - det har vi nu med hver gang, og det er også derfor, at vi i enighed i byrådet valgte at hjemtage hjemmesygeplejen og oprette en kommunal hjemmepleje-enhed.

Jeg mener dog, at man ikke skal miste hovedet i ønsket om at lefle for borgerne i kommunen. Valgflæsk er trættende - også 18 måneder før næste kommunalvalg.

Den øgede rengøring til en gang om ugen samt en årlig hovedrengøring for at mindske coronasmitte er taget fuldstændig ud af den blå luft og viser på alle måder, at Mikkel Andersen ikke har nogen idé om smittespredning. Jeg finder det på alle måder useriøst.

Under coronakrisen suspenderede mange kommuner rengøringen, hos de særligt sårbare, for at mindske smitterisikoen, heriblandt Aarhus, Middelfart og Holstebro.

Regeringen meddelte den 6. april, at de havde afsat et trecifret millionbeløb til ekstra rengøring til skoler, daginstitutioner og på plejehjem.

Coronavirus sidder ikke og gemmer sig i brødkrummerne under spisebordet. De sidder på de fælles kontaktpunkter som dørhåndtag, gelændere og toiletter. Derfor er pengene givet til rengøring af netop disse fælles kontaktpunkter.

Vi skal selvfølgelig tage ved lære af coronakrisen, men jeg mener ikke, at vi skal til at bruge penge på centrale konsulenter som en hygiejne-sygeplejerske. Dennes lønudgift skal i øvrigt findes på ældreområdets eget budget og kan betyde yderligere besparelser på kerneopgaven. Det vil jeg på ingen måde være med til.

Jeg vil i stedet fremsætte et forslag om, at vi styrker den lokale kompetenceudvikling af de ressourcepersoner, der i forvejen findes med hygiejnekasketten på. Samtidig skal vores personale fortsætte den gode håndhygiejne. Ligeledes vil jeg foreslå, at der skal indarbejdes en fast rutine, hvor sundhedspersonale der kommer i hjemmet, afspritter de kritiske fælles kontaktpunkter i borgerens hjem, så som eksempelvis dørhåndtag etc, ved hvert besøg. Det kan ske enkelt med spritservietter, der tages med ud på alle besøg og uden en masse bureaukrati og centraliserede nyansættelser.

På denne måde sikrer vi en evidensbaseret tilgang til at beskytte borgerne bedst muligt og inden for en realistisk økonomisk ansvarlig ramme.