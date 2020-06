Byrådet skal ikke blande sig i forhold på arbejdsmarkedet, så længe arbejdsmarkedets parter er i stand til selv at finde ud af det, skriver Allan Nielsen, byrådsmedlem (S). Foto: Lars Christiansen

Debat: Det er ikke en sag for politikerne

Ugeposten Gribskov - 28. juni 2020 kl. 10:05 Af Allan Nielsen, Byrådsmedlem, Socialdemokraterne Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nyt Gribskov stiller forslag om en 4-dages arbejdsuge.

Uanset hvordan man vender og drejer det, er der en 37 timers arbejdsuge.

Hvis en medarbejder i Gribskov Kommune har et ønske om at arbejde hjemme, er dette ene og alene et anliggende mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Det er ikke en sag, som byrådets politikere skal blande sig i.

Jeg tror på styrken af et organiseret arbejdsmarked med gode løn- og arbejdsforhold. Et mangfoldigt og fleksibelt arbejdsmarked, hvor læring og øgede muligheder for at øge sine kompetencer er nødvendigt for at løse nuværende arbejdsopgaver og fremtidige arbejdsopgaver.

Jeg er optaget af, at byrådet skal sikre, at Gribskov Kommune er en god arbejdsplads, en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne hver dag går på arbejde med glæde.

Når dette er sagt, er jeg også nødt til at påpege, at byrådet ikke skal blande sig i forhold på arbejdsmarkedet, så længe arbejdsmarkedets parter er i stand til selv at finde ud af det. Det handler om den danske model, som bygger på gensidig respekt mellem arbejdsgiver og medarbejderne (lønmodtagerne).

Jeg støtter til enhver tid et fleksibelt og et mangfoldigt arbejdsmarkedet med indgåelse af kollektive overenskomster for de enkelte fag og erhvervsområder.

Det er ikke byrådets opgave at vedtage, om medarbejdere i Gribskov Kommune kan arbejde hjemme én dag om ugen - eller have en 4-dages arbejdsuge. Men det glæder mig og har min fulde støtte, hvis kommunes ledelse, og hovedudvalg, i samarbejde med de faglige organisationer kan gøre dette muligt for de medarbejdere i kommunen, som ønsker dette.

