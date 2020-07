Send til din ven. X Artiklen: Debat: Der mangler butikker med overraskelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Der mangler butikker med overraskelser

Ugeposten Gribskov - 13. juli 2020 kl. 11:01 Af Winni Olesen, Skovgårdshave 76, 3200 Helsinge Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsinge er blevet et trist syn i de seneste år.

Men jeg tror ikke, at det er biler, der mangler for at gøre byens gågade mere spændende som indkøbsgade.

Jeg mener derimod at det, der mangler i de efterhånden rigtig mange tomme butikker er nye tanker, f.ex. at nye kreative "ildsjæle" har lyst til at afprøve, om deres varer kunne være interessante salgsprodukter i Helsinge.

Måske ved at kunne indgå en aftale om at leje de tomme butikker til en minileje i f.ex. et års tid, som Bjarne Hansen foreslår - de bliver måske til faste lejere senere.

Margrith Palsgaards ide om stadepladser for lokale dyrkere af egne grøntsager og andre gode sager, synes jeg også lyder som en fin ide til at få nye og flere kunder i gågaden.

Faktisk mener jeg, at der mangler butikker med overraskelser, der inspirerer til køb - ikke flere frisører og ejendomsmæglere!

Nogle små "holdepladser" i den uendeligt langstrakte gågade i form af kaffebar med udeservering i sommertiden eller lignende, der giver lyst til at gå hele vejen ad gågaden.

Jeg vil lige nævne to nye steder, som jeg synes lever op til at forskønne byen.

De nye P-pladser i smukke omgivelser på stedet, hvor det gode SuperBest lå og i høj grad vil jeg nævne den ret nye meget spændende Kulturcafe i Arkaden, som altid samler mange mennesker, enten der er sang/musik eller man bare hygger sig med noget godt til ganen i dette skønne miljø.

Jeg håber meget, at de ansvarlige for Helsinges gågade vil tænke nye tanker, så den igen kan blive interessant at færdes på med spændende åbne butikker.