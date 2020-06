Debat: Damen med øreringene efterlyses!

Jeg kørte foran dig og bemærkede derfor, hvad der fandt sted, og skrev endda din nummerplade bag øret. Jeg kan fortælle dig, at strækningen foran Nejede, hvor vi mødtes bag bilruder, byder på indtil flere advarselsskilte, som du i skyndingen overså eller måske valgte at overse.

Der blev annonceret vejkryds først, derpå snoet vej og minsandten, om der ikke også var to hastighedsskilte med anbefalet hastighed (60 km/t, 40 km/t). Der findes derudover også ord i loven, der dekreterer, at man skal køre efter forholdene, og det var netop, hvad jeg gjorde. Jeg kendte til den smalle vej, de to vejkryds, skiltene og det store vejbump bag bakken, fordi jeg er lokal.

Du mente ikke, at mine 30-60 km/t på strækningen var passende og kørte tættere end bremseafstanden havde godt af samt dyttede løs, som gjaldt det coronadøden. Båthornet er ikke tilladt at bruge i Danmark, med mindre der er tale om nødstilfælde såsom potentielle ulykker. Det ved du jo godt - eller?

Jeg er villig til at give dig frit lejde i fht. en politianmeldelse, hvis du giver mig en undskyldning og indrømmer, at du tog lige lovligt frivolt på lovens bogstav samt etikken over for dine medmennesker.