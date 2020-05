Afstanden mellem princip og praksis er meget stor, skriver Hans Christian Larsen i sit debatindlæg. Arkivfoto

Debat: Byrådets fornemmelse for borgerne

Ugeposten Gribskov - 31. maj 2020 kl. 11:46 Af Hans Christian Larsen, Lyngfeldts Tværvej 11, 3300 Frederiksværk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådsmødet i Gribskov Kommune 12/5 åbenbarede, at når det gælder vores folkevalgte politikeres indstilling til medborgerdemokrati, så er afstanden mellem princip og praksis meget stor.

Byrådet diskuterede indledningsvis om hvor mange underskrifter der skal til for at udløse et borgerstillet byrådsforslag. Da liste C foreslog 200 underskrifter faldt byrådets medlemmer nærmest over hinanden for at bedyre viljen til at lytte til borgerne ved personlige møder, gennem emails eller telefoniske henvendelse.

Morten Ulrik Jørgensen (G) mente endog at byrådsmedlemmer i praksis lytter så meget til borgerne at forslaget måske er overflødigt. Afstemningsresultatet blev 400 underskrifter, samt byrådets nypudsede selvopfattelse af udstrakt borgerlydhørhed. Men så gik mødet fra princip til praksis. Mange borgere har nemlig taget afstand fra en totalhøjde på 25 meter på den nye sundheds- og administrationsbygning.

Det var dog udtryk for unødig højdeskræk mente Morten Ulrik Jørgensen, som derimod påpegede at de ansatte ville få en udsigt ud over den skov som borgerne jo så desværre får sværere ved at se nede fra jordhøjde. Kun liste C og O udtrykte betænkelighed for projektet!

Det næste dagsordenpunkt omhandlede lokalplansforslag for Frederiksværkvej 160 ('Geoart' bygningen). Ejendommen ligger i landzone, inden for skovbyggelinie til nationalpark (en af de 20 naturkanons), og grænsende til sommerhusområde med restriktiv lokalplan til beskyttelse af områdets karakter. Her vil en investor ombygge den eksisterende enfamiliesbolig (med udstillingslokaler) til et boligkompleks (12 lejligheder) af en karakter som kun ses i centrale byzoner. Trods protester fra lokalområdet godkendte byrådet allerede i 2019 projektet med en dispensation fra landzoneloven.

Borgerne indbragte sagen for ankenævnet, der kendte dispensationen for ugyldig. Byrådet forsøger sig nu med en lokalplan, der ord til andet svarer til det oprindelige projekt. Borgerne har om denne skrevet flere kritiske indlæg i både Amtsavisen og Ugeposten, har sendt mails vedrørende projektets uhensigtsmæssige karakter til alle udvalgsmedlemmer og senest også til alle byrådets medlemmer. Altså, en gylden chance for politikerne til at demonstrere lydhørhed overfor borgerne.

Men nej, Liste A, V og G kunne næsten ikke få armene ned over fordelene ved projektets muligheder for at skabe flere lejeboliger og nævnte ikke med et eneste ord borgernes omfattende modstand mod projektet! De hævdede endog at lytte til (fiktive) borgere, der ønsker en lejebolig (der er i øvrigt omkring 200 lejligheder under opførelse i byzone!).

Nyslået liste G medlem Jesper Behrensdorff tog prisen i politisk hykleri ved at påstå at projektet faktisk var et lokalt borgerønske. Sært at de lokale borgere så protesterer, men borgmesteren har jo fornyligt forsikret borgene om at byrådsmedlemmer ikke lyver.

Liste A afskrev tilmed enhver berøringsangst overfor gældende normer for byggeri i land- og sommerhuszoner. Man anede dermed en strategi for at skabe præcedens for ganske vilkårlige ejendomsgodkendelser uden hensyntagen til planloven, såfremt det skaffer flere skatteborgere. Som borger var det forstemmende at se denne hykleriske foragt for borgerne (og planloven) udstillet for åbent tæppe. Kun Liste C og O nævnte de indkomne protester og tog forbehold for lokalplansforslaget.

Det efterlod et lille håb som man som stemmeberettiget borger bed mærke i.