Jonna Præst har efter indmeldelse i Nyt Gribskov droppet planerne om at gå på pension.

DF'er trak sig i protest mod regnskab: Nu dropper hun pension

Tidligere viceborgmester kunne ikke stå inde for Dansk Folkepartis regnskab. Nu har hun meldt sig ind i Nyt Gribskov og har udskudt politisk pension

Ugeposten Gribskov - 03. juli 2020 kl. 15:00 Af Jeppe Helkov

Beslutningen var truffet og meldt ud. Det mange-årige byrådsmedlem Jonna Præst var færdig med lokalpolitik, når denne valgperiode udløber. Men i sidste uge skete der ting og sager.

Først meldte Jonna Præst ud, at hun forlod Dansk Folkeparti, fordi hun ikke kunne stå inde for partiets regnskab. Dagen efter meldte hun sig så ind i Nyt Gribskov. Og nu fortæller hun så til Ugeposten, at alle planer om at gå på pension også er droppet.

"Jeg har fået lysten til politik tilbage. Efter jeg er skiftet parti, kan jeg mærke, at jeg igen har fået lyst til at arbejde for min kommune. Så jeg stiller op igen," siger hun.

Regnskab på otte linjer De interne uenigheder i Dansk Folkeparti brød for alvor ud i lys lue under sidste weekends generalforsamling.

"Før mødet havde vi ikke fået noget budget, vi kunne gennemgå på forhånd. I stedet blev der delt noget ud. Og så står der bare otte linjer. Det skulle vi godkende. Det kunne jeg ikke. Der var alt for mange mangler, og jeg vil ikke kalde et budget på otte linjer for et budget. Det er imod god regnskabsskik. Normalt kan man se, hvad der er kommet ind af penge, hvor de er kommet fra - og hvad de er brugt til," siger Jonna Præst, der derfor ville have en ny generalforsamling, hvor regnskabet kunne gennemgås ned i detaljen.

"Men det ville de ikke. Så jeg gik og har nu meldt mig ud," fortalte Jonna Præst efter det turbulente møde.

Kan ikke genkende kritik I Dansk Folkeparti kan den nye formand, Michael Rerup, dog ikke genkende kritikken.

"De otte linjer var ikke selve regnskabet. Det er kun er overblik over, hvad pengene er brugt til. Vi nåede aldrig til selve regnskabet, før Jonna havde forladt stedet. Vi havde beskrevet, hvad der var brugt til medlemsaktiviteter, til kontor, til vores trailer osv. Så det var kun hovedpunkterne. Vi havde hele regnskabet med. Hvis folk ville have set noget ned til mindste detalje, kunne de være kommet til det," siger han og understreger, at regnskabet blev enstemmigt vedtaget og er påtegnet af en revision uden nogle anmærkninger.

Trods uenigheden var det dog en ikke en let beslutning for Jonna Præst at forlade hendes parti gennem se sidste 20 år.

"Jeg er Dansk Folkeparti'er i mit hjerte. Så det har ikke været en let beslutning. Det er ikke med min gode vilje. Men det her var dråben, der fik bægeret til at flyde over. Jeg kunne ikke mere," siger hun.

DF'er undrer sig Med Jonna Præsts udmelding har Dansk Folkeparti nu kun et enkelt byrådsmedlem, Brian Lyck Jørgensen. Han er ikke overrasket over Jonna Præsts afsked. Men han undrer sig derimod over, at hun nu har meldt sig under fanen hos 'fjenden'.

"Jeg er meget overrasket. Da vi trak os fra konstitueringen i januar, havde vi lavet en aftale, hvor et stort flertal var enige i, at vi skulle have en ledig plads i Skatteankenævnet. Men der løb Anders (Gerner Frost, red.) fra en aftale. Det blev både Jonna og jeg sure over og kunne ikke længere se os i en konstituering med ham. Vi var helt enige om, at vi skulle trække os. Derfor undrer jeg mig også over, at hun nu melder sig ind i selvsamme lokalliste, som hun var så kritisk overfor for bare få måneder siden," siger han.

Jonna Præst løfter dog nu sløret for, at hun slet ikke var enig i beslutningen om at træde ud af konstitueringen.

"Vi var ikke enige om udtrædelsen. Brian og bestyrelsen var enige, og selvfølgelig går jeg med, når min gruppeformand siger det. Vi var et parti, og det var en flertalsbeslutning. Men jeg var ikke enig."

Har du fortalt, at du var uenig?

"Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg var kørt træt og orkede ikke mere. Jeg kunne ikke se mig selv i partiet og havde udfordringer med dele af bestyrelsen."

Hvad med udlændingene? Det er nok ikke nogen hemmelighed, at dit og Anders Gerner Frosts syn på udlændinge er meget forskellige. Hvordan kan I få de ender til at mødes?

"Vi er blevet enige om, at når jeg har noget af det, så snakker vi sammen og finder en løsning. Det har jeg måttet gøre hele tiden. De seks år Brian og jeg har siddet i byrådet sammen, har vi intet fået igennem på udlændingeområdet. Intet. Der var 21, der stemte imod. Nu har jeg syv andre, jeg kan samarbejde med. Så har jeg større mulighed for at kunne forhandle mig frem til noget."

Med Jonna Præsts tilgang tegner Nyt Gribskovs sig nu for 8 ud af 23 medlemmer i byrådet.