DEBAT: Vores borgere skal behandles med respekt

Ugeposten Gribskov - 13. august 2020 kl. 18:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pia Foght (S) Gruppeformand for Socialdemokratiet i Gribskov

debat »Bliver borgerne behandlet med respekt?« spørger Birgit Roswall, der foreslår, at vi i Gribskov får lavet en undersøgelse, om borgerne bliver behandlet med respekt. Socialdemokratiet - og resten af udvalget er jeg sikker på - bakker op omkring dette forslag. Vores borgere skal selvfølgelig behandles med respekt. Det er for nogen af os et af de vigtigste politiske fokuspunkter i byrådet.

TV dokumentaren og debatten kører både i medierne og landspolitisk, og det er rystende, hvad vi ser og hører. Måske er det også nu, vi skal revurdere vores tilbud og organisering. Her tænker jeg ikke mindst på hele vores demensområde.

Det er vigtigt, at vi ser på borgernes behov for at løfte den ønskede kvalitet og sikre, at ældreplejen har den nødvendige organisering, struktur og personalekompetencer, som vores nuværende ældreområde har behov for at kunne fastholde kvalitet og trivsel.

Dette skal gøres i tæt samarbejde med pårørende og relevante faggrupper. I indeværende byrådsperiode er der i Gribskov målrettet arbejdet på sikre kvaliteten til vores borgere. Det har medført en hjemtagelse og styrkelse af hjemmesygeplejen, og efterfølgende oprettelse af en kommunal hjemmepleje enhed og senest beslutningen om en option på etablering af Sundhedsfagligt Hus.

Nye tiltag og implementering af dette tager tid, og vi er ikke helt i mål endnu - derfor må borgere og pårørende hjælpe os politikere med oplysninger om, hvor det fungerer og ikke mindst ikke fungerer.

Ved sidste byrådsmøde stillede nytgribskov og socialdemokratiet forslag om, -og det blev besluttet-, at undersøge behov for genoptræningspladser, akut- og midlertidige pladser, samt hvordan disse pladser kan medtænkes som option i de kommende etaper i det Sundhedsfaglige Hus.

Der har været mange aktiviteter i gang inden for ældreområdet. Det er nødvendige tiltag for at sikre vores borgeres behandling fremover i en tid, hvor flere behandlinger skal følges op i kommunale tilbud. Dette skyldes, at den gennemsnitlige indlæggelsestid på sygehuset vil være under 2 dage.

Samarbejdet med de praktiserende læger, sygehus og kommune vil være afgørende for alle vores borgere i Gribskov, både unge og ældre. Derfor er det vigtigt, at vi har de nødvendige tilbud. Det betyder, at vi politisk skal sikre, at vores medarbejdere fortsat har de nødvendige kompetencer, efteruddannelse, et godt arbejdsmiljø og udstyr til at løfte opgaverne. Dermed sikrer vi den nødvendige kvalitet og respekt omkring borgerne.

Vi har en fælles stor opgave at gå i gang med.