Hvor er vi lokale heldige at bo i Tisvilde med en stor skov og mange kilometer strand. Der er plads til mange mennesker, skriver læserbrevsskribenten. Foto: Claus Johansen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Velkommen i Tisvilde til de mange besøgende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Velkommen i Tisvilde til de mange besøgende

Ugeposten Gribskov - 17. april 2020 kl. 13:30 Af Kastanievej 7 3220 Tisvilde Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor er vi lokale heldige at bo i Tisvilde med en stor skov og mange kilometer strand. Der er plads til mange mennesker.

For at få min lungefunktion til at blive "opdateret", kører jeg næsten hver dag ned til stranden for at gå en tur i skoven langs stien parallel med Strandvejen. Her er der nogle gode bakker at øve sig på. Derefter hjemtur langs stranden. Denne lille personlige kommentar er for at fortælle, at jeg har godt 'styr på' hvor mange mennesker, der besøger Tisvilde og hvorledes de " begærder" sig.

En af solskinsdagene så jeg på min tur flere børnefamilier i grupper med stor afstand til hinanden. Det var en fornøjelse at se børnene klatre rundt på træstammer, og forældre sad med deres frokost og læsestof.

De hyggede sig. Jeg kan ikke forestille mig andet, end det må være både hyggeligere og også sundere for børnene at udfolde sig i skoven i stedet for at gå på tomme gader i København.

Som belønning for anstrengelserne nyder jeg på hjemturen at side på en velplaceret bænk med udsigt over vandet. Jeg glæder mig over de mange mennesker, børn og hunde, der som jeg er ude i frisk luft. Jeg kan ikke se andet, end de overholder de forskrevne regler med at have afstand fra hinanden.

Der har i pressen flere gange været historier om nogle lokale Tisvildeborgere, der mener at alt for mange gæster søger til Tisvilde.

Jeg er nu fløjet ned i "blækhuset", da der efterhånden er alt for mange negative udsagn om dit og dat i Tisvilde. Gennem et par år har det været om Musik i Lejet. Nu er det om for mange besøgende i byen.

I disse corona-tider er der negative udsagn nok. Vi må hjælpe hinanden med at være positive.