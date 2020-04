DEBAT: Stop besparelser på busser og tog

Et flertal i Hovedstadens Regionsråd ønsker at spare 15 millioner kroner på busser og lokaltog i 2021. Besparelser der blandt andet vil ramme 380 R mellem Helsinge Station og Helsingør og 380 fra Helsinge Station til Hillerød Station og lokaltogene på Frederiksværkbanen, Gribskovbanen og Lille Nord.

Kun Enhedslistens medlemmer af regionsråd siger nej. Det gør vi, fordi det ikke giver mening at spare på busser og lokaltog i en tid, hvor det er vigtigt af hensyn til klimaet at få flere til at bruge den kollektive trafik fremfor bilen. Begrundelsen for at spare på busser og tog er faldende billetindtægter, fordi færre kører med bus og tog. Men hvorfor så ikke i stedet satse på at forbedre fremkommelighed og kvalitet, så flere vil vælge den kollektive trafik?