DEBAT: Sommerhusområder skal ikke omdannes til larmende resorts

Hvem køber et sommerhus på ml 250-400 kvm med plads til 30 personer eller mere med det primære formål selv at bruge det - og så måske leje det lidt ud ved siden af? Mit gæt er: ingen.

De udlejes massivt og bruges blandt andet til store fester til stor frustration for naboer og andre, som netop har valgt området i tiltro til, at det var stille, naturskønt og rekreativt.

De kæmpesommerhuse, som kommuner rundt omkring i landet, bl.a her i Nordsjælland, desværre har givet tilladelse til at bygge, ovenikøbet i større klynger, er fra starten markedsført, opført og solgt som investeringsprojekter, og er indrettet mere som feriecentre end som sommerhuse.

Det har jeg tidligere spurgt erhvervsministeren ind til, og der er siden varslet påbud mod en række ejere af disse megasommerhuse om, at de skal skrue ned for den massive udlejning. Det har de klaget over, og de kan i klageperioden fortsætte med deres udlejningsforretning.

Jeg har fulgt op med nogle spørgsmål til den nye erhvervsminister, blandt andet om, hvilke initiativer han vil tage, for at de kæmpe bygninger ikke fortsat skyder op i sommerhusområder, og hvordan han vil begrænse den massive udlejning.

Almindelig udlejning af eget sommerhus er ikke problemet, men ingen bør være i tvivl om, at det er ulovligt at købe disse huse bare med det formål at gøre det til en forretning. Hvis sommerhusloven på den måde omgås, risikerer vi nemlig også at miste den særregel, vi har i EU, som forhindrer, at danske sommerhuse kan sælges til udenlandske investorer.