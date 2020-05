Det er her, Søborg Sø skal ligge.

DEBAT: Søborg Sø bliver ingen sø - det bliver en sump

Ugeposten Gribskov - 17. maj 2020 kl. 11:30 Af Henrik Græsholdt, Kongsgaden 10, Søborg, 3250 Gilleleje Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ugeposten bragte 15. april en artikel om genetableringen af Søborg Sø. Naturstyrelsen har bestemt, at søen skal have en gennemsnitsdybde på kun 100 cm. Projektets leder, Ida Dahl-Nielsen, fortæller, at man havde to "scenarier" at vælge mellem: en vanddybde på 100 cm og en på 160 cm.

Valget faldt på den lave dybde fordi udgifter til digeanlæg langs Landkanalen og sikring af vejen, der løber gennem området, hermed kunne undgås.

Hertil kom, at nogle lodsejere ønskede de 100 cm, da deres haver ellers ville blive "mere fugtige". Dermed blev det "nemme forhandlinger" og evt. erstatninger begrænsede.

Scenariet beskrives som en "stor mosaik af naturtyper" og bliver mere i retning af sumpede vådområder på hver sin side af vejen mellem Græsted og Søborg.

Ved at vælge en så lavvandet løsning forpasser man chancen for at genskabe den oprindelige kæmpestore sø. Jeg er bange for, at somrene vil blive med evindelig myggeplage og lugten af plumrevand. Jeg håber, jeg tager fejl. I 30 år har man talt og skrevet om "søens genopretning" og jeg tror, at mange, der har fulgt projektet, havde forestillet sig en mere vandfyldt sø med et blåligt vandspejl.

Det har været en stor opgave at få budget, tidsplan, særinteresser mv. til at mødes. Det anes mellem linierne, at de 100 cm måske mere er valgt på grund af økonomien - og ikke nødvendigvis er den løsning de fleste havde ønsket. Det er trist, hvis det forholder sig sådan. Staten har brugt 93 mio kr. - grænsen er nået.

Men er målet om søens tilbagekomst nået?

Der var også regnet på en vanddybde på 160 cm. Scenariet er dyrere (højere diger og diger omkring vejen) plus højere erstatning til lodsejere. Projektlederen sætter ikke tal på, h v o r meget dyrere denne løsning ville blive.

Derfor er det umuligt at sammenligne og gennemskue de to forskellige scenariers fordele og ulemper og endnu sværere at vide, hvad vi er gået glip af.

Hvordan kan man så få mere vand i søen? Jeg drister mig til at komme med et forslag: I stedet for at vælge den lave vanddybde for at spare udgifter til sikring af vejen, kunne man spare de samme udgifter ved at lukke og oversvømme vejen på den strækning (ca 500 meter), hvor den krydser søen. Herved kunne vanddybden på 160 cm opnås, og de sparede udgifter kunne bruges til diger andre steder.

Det er selvfølgelig kommunen, der afgør, om vejen kan lukkes. En trafikmåling og høring skal nok også til?

Trafikken er primært køretøjer fra landbrug, last- og fragt, busser, servicevogne og pendlere. Vejen forbinder de to landeveje Græsted-Gilleleje og Gilleleje-Hillerød, så gennemkørselstrafik må findre andre veje over Esbønderup eller Pårup. Lokaltrafik til/fra Søborg-Græsted må også rundt om den nye sø, men vi taler om 10-20 minutters ekstra køretid.

Busruter kan ændres til at løbe på begge sider af søen med mål i Gilleleje og stop ved alle stationer og trinbrædt. Dermed bedre betjening af lokale, turister og andre, der ønsker at besøge den nye vidtstrakte attraktion.

Uanset hvilket scenarium der var blevet valgt, skal der graves i området: digeanlæg ved udsatte ejendomme og adgangsveje, gang- & cykelstier samt parkerings- og rastepladser til offentligheden. Med al den jord, der skal flyttes rundt, tror jeg ikke, at merudgiften til at forhøje diget 60 cm langs Landkanalen kan være afgørende for valget af et 100 cm eller et 160 cm scenarium. Det kræver dog adgang til tallene og måske en ny beregning?

Jeg håber, at lodsejere, byrådet og alle andre kan se fordelene i, at det rekreative område bliver så sammenhængende, stort - og vandfuldt! - som muligt: mere natur, øget herlighedsværdi - og forhåbentligt flere besøgende til egnen?

Jeg vil derfor her appellere til projektleder og biolog Ida Dahl-Nielsen om at genoverveje muligheden for at kunne forhøje søens vanddybde i retning af de 160 cm.

Jeg vil ligeledes opfordre kommunalbestyrelsen i Gribskov Kommune til at undersøge muligheden for at kunne hjælpe Naturstyrelsen i at realisere projektet.

Naturen har aldrig været så presset på plads som nu, så lukning af en 1/2 km vej er vel et lille offer? Vi får ofte at vide "man skal tænke ud af boksen!" Det er måske nu, det bør prøves?

Her er i hvert fald en enestående mulighed for at genskabe det fordums kæmpestore naturområde. Vi er så tæt på målet.