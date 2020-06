Jeg er ikke i tvivl om, at Søborg sø-projektet bliver en virkelig naturperle, skriver skovrider Jens Bjerregaard Christensen. Billedet her er fra Solbjerg Engsø. Foto: Claus Johansen

DEBAT: Søborg Sø bliver en sø med rig natur - det bliver ikke sump

Ugeposten Gribskov - 15. juni 2020 kl. 16:00 Af skovrider Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen Nordsjælland Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henrik Græsholdt skriver et debatindlæg 17. maj 2020 affødt af en tidligere artikel med interview af Naturstyrelsen Nordsjællands projektleder Ida Dahl Nielsen 21. april 2020. Henrik Græsholdt mener, at Søborg Sø ikke bliver en sø, men i stedet bliver sump, og ønsker, at der bør vælges den højere vandspejlskote på 1,6 meter i stedet for den valgte 1,0 meter, Desuden ser han gerne Bygaden nedlagt mod Græsted, så Søborg By bliver beliggende på en halvø.

Der er mange hensyn, der skal tages, når et så stort projekt som Søborg Sø skal gennemføres, og noget bliver vægtet højere end andet. Foruden biodiversitet og søens biologiske tilstand er der i forbindelse med beslutningen om søens kote taget hensyn til landskabet, kulturlandskabet - primært Søborg Slotsruin, rekreative forhold, klima og naboer, ligesom projektets samlede økonomi naturligvis også har en betydning.

Alle disse parametre er belyst ved de to koter i en teknisk rapport udarbejdet af NIRAS, og som er tilgængelig på NST's hjemmeside. Ud fra denne rapport samt drøftelser med en række eksperter har vi valgt vandspejlskote 1,0 meter, som den der samlet giver det mest optimale resultat. Bl.a. anførte ferskvandspecialister, at man får den bedste vandkvalitet og biodiversitet ved vandspejlskote 1,0 meter, selvom der ved den højere kote bliver en større vandflade. De biologisk interessante arealer med sjapvand og eng er nærmest ens for de to alternativer.

Den største del af området inden for pumpelagets grænser vil blive lavvandet sø, der får en gennemsnitsdybde på 1 meter - de dybeste steder over 2 meter - med omkringliggende engarealer, og der vil også komme arealer med rørskov. De mange forskellige naturtyper vil være med til at fremme levesteder for mange vilde dyr og planter, og det vil give en stor mangfoldighed.

Jeg er således ikke i tvivl om, at Søborg sø projektet bliver en virkelig naturperle, som vil give både de fastboende og øvrige gæster nogle store oplevelser - bl.a. fuglelivet omkring søen ser jeg frem til.

Naturstyrelsen Nordsjælland er nu ved at udarbejde en miljøkonsekvensrapport, der belyser de miljømæssige forhold ved søens etablering. Den forventer vi sendt i offentlig høring i efteråret og vil give interesserede en fin mulighed for at få en dybere indsigt i projektet. Der vil yderligere i efteråret blive holdt et offentligt møde, hvor alle kan deltage og høre mere om projektet.