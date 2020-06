Er der politisk vilje til at hjælpe Naturstyrelsen med at realisere Søborg Sø-projektet med en højere gennemsnitsvanddybde, spørger læserbrevsskribenten.

DEBAT: Sø eller sump - hvad foretrækker vore folkevalgte?

Ugeposten Gribskov - 12. juni 2020

I april meldte Naturstyrelsen ud, at den havde besluttet sig for, at gennemsnitsvanddybden i den projekterede Søborg Sø ville ende på 100 cm. Ifølge projektlederen var det først og fremmest de forøgede udgifter til diger til sikring af veje og ejendomme, der havde afgjort valget, om gennemsnitsvanddybden skulle være 100 cm - eller op til 160 cm!

I mit debatindlæg (den 13. maj) beklagede jeg valget af den meget lave vanddybde og foreslog, at den smalle bivej, der løber gennem det kommende naturområde i stedet blev gjort "blind" for at spare udgifterne til diger omkring vejen. Eftersom lukning af veje ikke kan iværksættes af Naturstyrelsen, men kun af kommunen, sluttede jeg med en opfordring til vort byråd om at lade muligheden herfor undersøge.

Af hensyn til nye læsere tillader jeg mig nok en gang at forklare mit enkle og forholdsvist billige forslag: nemlig at lade vejen oversvømme på den strækning af ca. 500 m, hvor den vil komme til at krydse den kommende sø. Den smalle bivej (Holtvej) slynger sig mellem den lille by Græsted, en flække med et par gårde kaldet Holt og landsbyen Søborg. Mængden af lokaltrafik, der ved denne blænding af Holtvej må finde andre veje, mener jeg derfor må være temmlig begrænset. En ekstra kørselstid på højst ca. 10-15 minutter må dog påregnes.

Buslinie 363 kunne fra Græsted omlægges sydover til Saltrup, Esbønderup og derfra nordpå over Dragstrup til Søborg. Derved ville de tre sidstnævnte landsbyer også kunne få busforbindelse til Lokalbanen ved Søborg Tbt.(mod Helsingør) og ved Saltrup Tbt.(mod Hillerød).

FORMÅLET med denne vejblænding er, at søen derved kan blive dybere, større og mere vandfyldt. At området dermed kan blive én stor, sammenhængende naturperle uden bilstøj til gavn for flora & fauna - og til glæde for mennesker! Med lokalbane & busnet i nærheden - og en gammel borgruin! - er her de oplagte forudsætninger for at kunne skabe en storslået attraktion - og i det hele taget et spændende friluftssted for kommende generationer.

Vor nabokommune, Helsingør, har sammen med Naturstyrelsen besluttet, at opgradere området omkring Gurre Sø & Slotsruin med henblik på, at det kan blive en del af naturparken "Kongernes Nordsjælland". Selv en kommune som Helsingør, der har mange seværdigheder i forvejen, har altså øje for værdien i et lille sted som Gurre med særegen natur & historie - og kan se perspektiverne i at gøre det lidt ekstra, som skal til for at løfte et sted.

Et politisk flertal i det daværende Græsted-Gilleleje Byråd vedtog i 2012 en retablering af Søborg Sø.

Er der blandt de nuværende folkevalgte et ønske om at fuldende projektet med størst mulig naturgenopretning? Siden dengang er det desværre kun blevet mere og mere åbenbart for stadigt flere, hvor presset naturen er lige nu på ordentlige levesteder.

Jeg vil venligst opfordre medlemmerne af Gribskov Byråd til at læse mit første indlæg af 13. maj, som mere indgående redegør for mine synspunkter, og vil slutte lidt mere konkret med at spørge formanden for udvalget Udvikling, By og Land, Pernille Søndergaard (fra Nyt Gribskov), om hendes holdning - og udvalgets iøvrigt? - til forslaget om at udvide søens areal på bekostning af den beskedne lokaltrafik på Holtvej?

Er der blandt udvalgets medlemmer en politisk vilje til at ville hjælpe Naturstyrelsen med at realisere Søborg Sø-projektet med en højere gennemsnitsvanddybde?