DEBAT: Snedige cykelstier - hvor man kun må færdes til fods

I Villingerød går ruten op ad markvejen Petersborgvej. Efter cirka én kilometer er der et skilt, hvor der gøres opmærksom på, at her starter det fredede område Rusland. Man må kun færdes til fods, ikke på cykel eller andre køretøjer.

For at følge Jens Eriks Larsens rute skal dette skilt åbenbart ignoreres. Den lille sandede sti skal følges, til man kommer til Tegners statuepark. Her opfordres man til at trække cyklen.