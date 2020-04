Sådan så de første tegninger til 'det nye rådhus' ud. Nu er byggeplanerne sendt i høring. Foto: Gribskov Kommune Foto: Claus Johansen

DEBAT: Skal et nyt rådhus være 25 meter højt?

30. april 2020

Trine Egetved

og Jesper Behrensdorff,

Byrådsmedlemmer (Konservative)

Debat Tirsdag indstillede udvalget for udvikling, by og land til byrådet, at lokalplan for området omkring den nye kommunale administrationsbygning i Helsinge sendes i høring. Forslaget åbner mulighed for 5 etager. Helt op til 25 meter højt.

I det Konservative Folkeparti ønsker vi ikke at der bygges så højt i vores kommune - og slet ikke lige op ad skoven og lige ved siden at et boligkvarter med lavt byggeri.

Vi har arbejdet for at få byggeriet ned i højde. Gerne varieret byggeri i flere højder med maksimum 3 etager.

Den del kunne vi desværre ikke få igennem i udvalget, men det lykkedes trods alt at få indført at byggeriet skal være i varierende højder. Men desværre med et maksimum på 5 etager (op til 25 meter). Det er vi i Det Konservative Folkeparti ikke tilfredse med.

Forslaget er ikke endeligt vedtaget, men sendes formelt i høring efter kommende Byrådsmøde. Vi glæder os til at se, om borgerne er enige med os i at byggeri i 5 etager vil være helt forkert for området.

Gribskov Kommune skal være en kommune med højt til himlen og stort udsyn. Vi skal ikke have vores kommune og vores byer plastret til med højt byggeri. Hverken til boliger eller til administration. Høje byggerier kan opføres i store byer - det er uskønt og malplaceret i en kommune som Gribskov, hvor vi har masser af plads.