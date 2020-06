Biler på hovedgaden vil være gift for cafeer og restauranter. Jeg har aldrig nogensinde mødt en person, som synes, at en parkeringsplads eller forbikørende osende biler er en dejlig oplevelse, skriver læserbrevsskribenten. Foto: Claus Johansen Foto: Claus Johansen

DEBAT: Sivende biler i gågaden er gift for cafeer

DEBAT: Sivende biler i gågaden er gift for cafeer

Ugeposten Gribskov - 11. juni 2020

Ifølge Ugeposten har den absurde tanke at tillade bilkørsel på hovedgaden i Helsinge vundet tilslutning fra nogle handlende. Hvilke fordele forventer man at få af, at der "siver" nogle biler forbi?

Det er jo ikke, fordi potentielle købere ikke kan parkere deres bil og gå hen til forretningerne, selv med en rollator! Helsinge er i den helt enestående situation, at man har masser af gratis parkeringspladser mindre end 100 meter fra hovedgaden. Mange andre byer ville meget gerne være i den situation. I Hillerød har man måttet bygge parkeringshus, som ikke er gratis. I Roskilde er det svært at finde parkering tæt på centrum, og i Frederikssund er der heller ikke tilstrækkelig med pladser nær centrum.

Når der nu er for mange tomme lejemål på Helsinge hovedgade, er det fordi handelsmønstrene er ved at ændre sig. Der købes mere og mere standardvarer over nettet, og corona-krisen har kun fremskyndet denne udvikling. De store supermarkeder kan centrumbutikker ikke konkurrere med prismæssigt, men der vil være plads til ægte specialbutikker, som kan levere varer, man ikke kan få på nettet eller supermarkedet, reparationsvirksomhed (bevægelsen mod "køb og smid væk"), varer som kræver gammeldags varekendskab og en som kan give personlig vejledning, juridisk/psykologisk personlig rådgivning og medicinsk pleje, frisører, en enkelt bank m.v.

I centrum kan man også få mere oplevelsesøkonomi (cafeer og restauranter) selvom corona-forholdsregler midlertidigt har lukket ned for det. Biler på hovedgaden vil imidlertid være gift for cafeer og restauranter. Jeg har aldrig nogensinde mødt en person som synes at en parkeringsplads eller forbi-kørende osende biler er en dejlig oplevelse, hverken at se på eller lugte.

Hvis hovedgaden fastholdes som gågade kan man sidde på cafeerne og kikke på de folk der slentrer forbi.

Ungerne kan give forældrene fred og selv - uden at blive kørt ned - gå hen til lege-redskaberne og springvandet tiltrækker jo altid børn. Luftkvaliteten vil være markant bedre og gadebelægningen fri for oliepletter, tømte askebægre m.v.

Helsinge må reklamere med, hvad man har. Seks supermarkeder med parkeringsmulighed og en hovedgade med atmosfære og enkelte ældre huse, selvom ikke alle husene er en arkitektonisk oplevelse.