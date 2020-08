Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Så ruller lavinen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Så ruller lavinen

Ugeposten Gribskov - 14. august 2020 kl. 09:50 Af Jørgen Simonsen (V) byrådsmedlem Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debatten var der for et år siden, hvor vi var nogen, som bebrejdede statsministeren, at hun var ude at give Godhavnsdrengene en undskyldning på statens vegne.

Jeg gjorde opmærksom på, at man kun kan undskylde, hvad man selv har gjort. Vi kan ikke tage ansvar for, hvad vores forfædre har gjort, og undskylde for dette. Og hvis man gør det alligevel, påtager man sig også ansvaret for de førte hændelser.

Selvfølgelig, selv om alle gode tanker om, at man ikke vil gøre krav på erstatning - så vil der altid være nogen som føler sig så forulempet, eller andre som synes, at det skal forsøges at få erstatning. Det bliver meget svært ikke at undgå erstatning, når landets Statsminister har været ude at undskylde på statens og vores vegne. Denne ugerning, som vi alle som land har udført. Uha da, lavinen ruller. Så nu kommer Ebberødgård, Sankt Hans, grønlændere, Vestindiske Øer, slavehandel osv.

Der er mange som vil øjne en chance nu, en lavine som statsministeren igangsatte for et år siden, og vi får regninger igen.