DEBAT: Så fattig er Gribskov

Jeg skrev til kommunen, at Holløselund Strandvej og Vejby Strandvej er så hullede og misligholdte, at man må holde helt stille for at passere en anden bil (og så håbe, at der ikke er nogen fodgængere eller cyklister!). Vejingeniør Torsten Forsberg svarede venligt og hurtigt, at rabatten ville blive genoprettet først på foråret og så vedligeholdt 3-4 gange i løbet af sommeren.