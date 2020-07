DEBAT: Lav lege-biler i hele gågaden

Jeg var en af dem, der brugte parkeringspladsen og ikke havde et problem i at gå ned på gågaden og købe mine varer. Jeg fandt det, som jeg skulle bruge, og kikkede lidt rundt.

Så i stedet for en sivegade og legeplads ved Gadekæret kunne man lave lege-biler ned gennem hele gågaden, så den blev en lang "trafik-lege-gade". Man kunne evt. kombinere lege-bilerne med markeringer på belægningen, der kunne udgøre det for små fortove og fodgænger-overgange mm.

Det ville give mere liv, og så kan man håbe, at de samtidig benytter vores butikker og caféer. Det ville være et oplagt udflugtsmål dagplejemødre og børnehaver. "Trafik-lege-gaden" kunne starte ved enden af gågaden med et lege-tog, som lignede lokalbanen, og i lokalbanen kunne der være reklamer for "trafik-lege-gaden".