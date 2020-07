DEBAT: Lav ikke sivegade - tænk i specialbutikker og kultur

Gadekærforeningen har foreslået, at gågaden i Helsinge omdannes til sivegade. Formålet skulle angiveligt være, at skabe mere liv i byen og dermed puste liv i det iltfattige handelsliv. Idéen støttes af ekspert i detailhandel Bruno Christensen, som sammenligner byen med Gilleleje og Lyngby, hvor man har god erfaring med sivegader.

Noget tyder på, at han ikke kender nok til Helsinge. Det er under alle omstændigheder en ulig sammenligning. Bortset fra at de to byer har en helt anden profil med hensyn til størrelse og beliggenhed, så er der ikke de samme gode parkeringsmuligheder, som vi har i Helsinge, hvor der kan parkeres på begge sider af gågaden. Når der ikke er mennesker i gågaden, virker den afskrækkende, er Bruno Christensen citeret for at mene. Biler skulle altså hjælpe på dette?