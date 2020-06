A dog runs along the beach in a spray of water, a golden retriever

DEBAT: Lad os få hundene i snor på strandene

Tak til Pernille Pontoppidan for i to læserbreve at føre en redelig diskussion om problemer med forsøgsordningen hundestrand på Smidstrup Strand.

For mange af os brugere af stranden er netop tryghed et tema, der har stor betydning, idet vi ønsker, at hunde som vanligt i badesæsonen føres i snor på vores meget lille lokale strand, således at vi får mindst mulige ØV-oplevelser med hunde, der farer rundt, og hvor ejerne ikke har kontrol over dem.