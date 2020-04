Se billedserie Det er på tide, at kommunalbestyrelsen vågner og forsvarer vores allesammens natur og landskaber som defineret og vedtaget i kommuneplanen. Foto: Claus Johansen

DEBAT: Kommunen respekterer ikke kommuneplanen

Ugeposten Gribskov - 26. april 2020 kl. 10:30 Af Leif Andersen, forstkandidat og medlem af DN Gribskovs bestyrelse Spættestien 6, 2720 Tisvildeleje Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg har tidligere glædet mig over, at vi i kommuneplanen har fået lidt fokus på at beskytte og udvikle vore natur og landskaber.

Imidlertid har kommunen valgt ikke at respektere kommuneplanen i forbindelse med tilladelse til at placere omkring 240.000 kubikmeter jord i et smukt landskab ved Kagerup.

Det oplyses, at det vil dreje sig om 1-2 meter og at formålet er "jordforbedring". Der er tale om en vigtig del af et landskab ned mod Solbjerg Engsø.

Min mening er, at det da er udmærket, hvis jorden er for dårlig til dyrkning - det ville være passende, hvis naturen blev genoprettet her - fx som overdrev ned mod Solbjerg Engsø.

I kommuneplanen er stort set hele området defineret som Økologisk passage og Bevaringsværdigt landskab. Økologisk passage harmonerer dårligt med at pålægge 1-2 meter fremmed jord. Bevaringsværdighed taler for sig selv.

Ud over kommuneplanen gælder en række fredninger og andre formelle beskyttelser - omfatter omkring halvdelen af det aktuelle område.

- Det drejer sig om Åbeskyttelseslinier

- Fredede fortidsminder

- Fredede fortidmindebeskyttelseslinier

- Beskyttede sten og jorddiger

Uanset, at ansøger har anført jordforbedring som begrundelse (for at opnå tilladelse), er det uforståeligt for mig, at administrationen kan sidde kommuneplanen overhørig - for ikke at nævne sikring af de formelle fredninger og beskyttelseslinier.

Jeg synes, det er på tide, at kommunalbestyrelsen vågner og forsvarer vores allesammens natur og landskaber - som defineret og vedtaget i kommuneplanen.

Hertil kommer målsætninger relateret til Grønt Danmarkskort, som kommunen desværre ikke har fået indarbejdet i kommuneplanen endnu.