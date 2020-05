DEBAT: Kan ny asfalt give tryghed for de svage trafikanter?

Hvad det første punkt om færdiggørelse af etablering af fortov angår, undrer det os, at asfalten konsekvent er lagt et godt stykke ind over fortovet (græsarmeringsstenene), således at den også delvist dækker både brønddækslerne og hullerne, hvor kantpælene var fastgjort. Er det bevidst, at man udvider kørebanen på fodgængernes bekostning, og således at bilerne kan køre endnu hurtigere?