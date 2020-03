Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Kære politikere - kæmp for vores skønne kyst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Kære politikere - kæmp for vores skønne kyst

Ugeposten Gribskov - 14. marts 2020 kl. 11:00 Af Svend Aagaard Nielsen, Gilleleje Strandvej, Gilleleje Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordkysten smuldrer, og sandstrande forvandles til stenstrande. Fremstående klinter og bakker bliver nedbrudt.

Vores skønne kyst mellem Hundested og Helsingør ender som en uvenlig og ufremkommelig kyststrækning, hvis kun store granitblokke skal forsinke vind og vands nedbrydning af kysten. Granitblokke eller sten hjælper lokalt, men sten gør det ikke alene.

Vi må hjælpe kysten ved at fodre den med sand, grus og ral, som lokalpolitikerne i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner i flot samarbejde har udarbejdet et projekt for. Det fælles kystbeskyttelsesprojekt hedder Nordkystens Fremtid, og det haster med at gøre noget, hvis vi i fremtiden skal kunne gå langs kysten og i det hele taget have glæde af hav og strand. Det er jo noget, vi alle har glæde af, og som turisterne elsker.

Jeg har gået turen mellem Hundested til Helsingør i vandkanten over flere år, og det bliver sværere og sværere at gå på strand. Der mangler sand så mange steder. Med strandfodring - hvor man tilfører sand, grus og ral - tilfører man det, som vind, vand og havets kræfter ellers naturligt har fjernet fra kysten. Og det skal ikke kun være til glæde for badegæster og strandvandrere. Strandfodring mindsker også behovet for hård kystsikring med sten og kan spare skader på huse og veje langs kysten.

Hvis det er så godt, hvorfor er det så ikke sat i gang for længe siden? Fordi det naturligvis koster penge, og det vil altid give ballade om, hvem der skal betale, for alle har jo glæde af Nordkysten. Staten, kommunen og bidrag i et eller andet omfang fra ejere af ejendomme langs kysten er i spil. Det bliver byrådenes hovedpine at finde den bedste model til accept af udgifternes fordeling. Forhåbentlig kan der findes en model med bred tilslutning, så vi undgår, at Nordkystens fremtid bliver kastebold i den forestående kommunale valgkamp. Og hvis den bliver, melder jeg mig til at sætte valgplakater op for de partier eller lister, der aktivt og synligt støtter kystsikringsprojektet. Men kære politikere: Få sat mere skub i projektet og kæmp for vores skønne kyst, for store sten gør det ikke alene.

(Varedeklaration: Svend Aagaard Nielsen er forfatter til bogen "Oplev Nordkysten - Guide til en fodtur og oplevelser mellem Helsingør og Hundested).