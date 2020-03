Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Ingen sne og frost - men masser af vand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Ingen sne og frost - men masser af vand

Ugeposten Gribskov - 12. marts 2020 kl. 17:00 Af Bent Hansen og Knud Antonsen, medlemmer af byrådet for Venstre Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

debat Vi ser alle i øjeblikket meget store mængder vand overalt hvor vi færdes.

Veje, indkørsler og grøfter er oversvømmede, og regnvandet kan ikke løbe væk til stor gene for lodsejere, cyklister og billister. Et faktum er også, at veje bliver ødelagt, så vi så senere skal betale en kæmpe regning for at udbedre disse skader.

Samtidig er vi i den situation, at sne og frost i denne vinter nærmest er afskaffet. Dette bevirker, at vi ikke får opbrugt budgettet til vintertjeneste i kommunen. I samme forbindelse tales der ofte om nødvendigheden af klimatilpasning, hvilket ofte blot er er et spørgmål om øget fokus på vedligehold. Venstre har derfor foreslået, at nogle af pengene, der er "til overs" fra vintertjeneste, skal anvendes til oprensning af grøfter og rørføringer langs vejene, således at vi kan få indhentet noget af efterslæbet på dette område.

Vi håber derfor, at vi kan få opbakning til dette forslag i byrådet, og at vi sammen kan få aftalt et beløb og en hurtig handlingsplan.