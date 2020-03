I dag har ildsjælen Richard forvandlet stedet: Man bliver på Gilleleje Station mødt af krukker med blomster, levende lys og en hyggelig duft af kaffe. Foto: Niels Idskov

DEBAT: Ildsjælen Richard har forvandlet stationen

Ugeposten Gribskov - 05. marts 2020 kl. 09:35 Af Lisbet Alling, Højvejen 42, 3120 Dronningmølle Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da jeg forleden i TV 2/Lorry hørte, at man efterlyste ildsjæle, der med gode idéer og indsats kunne byde ind for at give liv til de mørke, kedelige og til tider ganske uhyggelige lokalstationer, troede jeg, at jeg hørte forkert. Var der tale om aprilsnar i utide?

I Gilleleje har vi sådan en ildsjæl. En mand, som åbenbart tilmed har været forud for sin tid. Han har i nu flere år brændt for at skabe liv, hygge og tryghed på Gilleleje Station, som tidligere var skummel, kedelig og for det meste helt lukket. Ventesalen lukkede i hverdagene kl. 14 og var totalt lukket i weekenderne. Jeg ved fra mange skolebørn, at det var et sted, man kun nødigt opholdt sig. Man gik kun derind, når vejret var virkelig dårligt, for som regel sad der "fulderikker" eller larmende "farlige typer". I dag har ildsjælen Richard forvandlet stedet: Man bliver på stationen mødt af krukker med blomster, levende lys og en hyggelig duft af kaffe. I hans lille café kan man købe lækre og sunde sandwich og kager samt drikke af enhver art. Men ikke mindst får man en venlig hilsen, en hyggelig snak og "a good spirit" med på rejsen. Sådan skal det gøres!!

Men nej! Lokalbanen, som jo er den togdrift, der benytter Gilleleje Station, har gentagne gange klaget over ildsjælens initiativ: Han må ikke have et par borde og stole stående ude i ventesalen, som ellers er rigelig stor, og som endnu aldrig har været fyldt op af ventende passagerer. Der er i salen i forvejen kun to små bænke, så ekstra siddepladser ville både kunne gavne cafégæster og ventende. Der må ikke stå et par borde og stole uden for cafévinduet til brug for kaffekunder på solskinsdage (begrundelsen herfor har været, at passagerer så vil komme i tvivl om, hvorvidt der er tale om en station - sådan én skal åbenbart være kedelig for at blive genkendt). Endelig, og ikke mindst, må caféen ikke udlevere nøgle til det udendørs toilet, så kunderne kan benytte det. Nøglen kan, som reglen er nu, kun lånes i billetkontorets åbningstid (på hverdage inden kl. 14), hvilket jo er helt uholdbart i forhold til caféens gæster.

Gillelejes ildsjæl ville så gerne kunne tilbyde rejsende til byen et hyggeligt og rart "velkommen til". En mulighed for altid, fra morgen til aften på alle ugens dage, at kunne låne et toilet, vente inde i varmen og endda hygge sig med en kop kaffe og en yderst venlig betjening. Og har man sammenlignet Richards priser med kvaliteten af hans varer, ved man, at han bestemt ikke spinder guld på sit initiativ.

Jeg tænker, at man nok bliver nødt til at invitere Lorry på besøg på Gilleleje Station for at vise dem, at problemet ikke er at skaffe gode idéer og tiltag, men at forhindre, at der bliver spændt ben for ildsjælene.