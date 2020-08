summer holidays, teenage and technology concept - group of smiling teenagers in sunglasses taking picture with tablet pc

DEBAT: Hvor skal de unge være?

I Tisvildeleje er der ikke muligheder for de unge at komme nogle steder, med mindre der bliver lavet specielle arrangementer for dem, det er et kæmpe problem. Jeg forstår godt, de unge bruger byen, hvor der er plads til dem, for hvad skal de ellers gøre.....