Hvis det var en CSI-serie, så havde vi fundet vores skyldige, skriver Mathias Zilberberg om Nyt Gribskov og borgmester Anders Gerner Frost. Pressefoto.

DEBAT: Hvor er den borgerinddragelse, I lovede, Nyt Gribskov?

Ugeposten Gribskov - 21. februar 2020 kl. 15:38 Af Mathias Zilberberg, elev på Gribskov Gymnasium, Solgården 14, 3250 Gilleleje Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi har i Gribskov kommune længe råbt på mere borgerinddragelse, og som lyn fra en klar himmel kom Nyt Gribskov i 2017 frem og prædikede, om den inddragelse vi efterspurgte. De var på pletten, da vi i Gilleleje kæmpede for vores skole, og da gruppen 'Forældre i Gribskov' skrev om problemer, var de hurtig på tasterne og kom med løsningsforslag.

Ved valget stemte mange for eller opfordrede til at gå den "nye" vej som kommune. En vej med bl.a. en skole på Rostgårdsvej og vigtigst af alt mere borgerinddragelse. Men faktum er nu den, at vi her tre år efter er blevet snydt godt og grundigt. For da valgresultatet var landet, og Nytgribskov fik deres borgmesterpost, ja, så smuldrede løfterne, og starten på det "diktatoriske" Gribskov begyndte. Rostgårdsvej blev droppet for øjnene af de elever, der i månedsvis havde kæmpet, som var det alt de havde - og håbet fra størstedelen af forældrene fra Facebook blev slukket og generelt fik vi ikke det, vi havde fortjent. Jeg kan ikke begribe, hvordan det er gået så galt.

I dag ser vi, at vi har en udvalgsformand, der blokerer borgere, sletter sine kommentarer, som kom i modvind og undgår alt, hvad der hedder dialog - ja hvis det var en CSI-serie, så havde vi fundet vores skyldige. Det behøver jeg altså ikke en doktorgrad for at kunne regne ud.

Da vi så endelig fik en smule inddragelse, var det ved en spørgetime under byrådsmøderne. Her er der bare det problem, at man som politiker jo på ingen måde behøver svare på de spørgsmål, der kommer. Dem kan man nemt snige sig udenom ved eksempelvis bare koldt at afvise kritikken. Vi som borgere kan ikke gå ind og spørge en politiker direkte, fordi et langt regelsæt stopper os. Men hvis jeg ikke kan skrive til personen offentligt grundet blokering, og jeg ikke må spørge direkte i salen, hvad gør jeg så? Jeg mener fuldt og fast, at hvis man kan ytre sig om noget, så skal man kunne stå til ansvar for det bagefter.

Men nu skal jeg jo heller ikke være så negativ. Jeg har da fået lov til at se byrådsmøderne på livestream. Det er jo i den grad borgerinddragelse - eller er det? Hvor kommer inddragelsesdelen der? Det eneste jeg kan se, er et byråd, hvor et parti sidder på magten og styrer hele skidtet.

Nyt Gribskov har fejlet big time, og det er gået op for os nu. For når det kommer til borgerinddragelse, er det altså ikke jer, der kan sige til os, at vi har inddragelse. Det er hundrede procent os, der kan vurdere om vi føler, vi er blevet hørt. Det er vores opgave at melde tilbage til jer, når vi ikke er blevet hørt. Det er misforstået logik, at dem, der bestemmer, også kan vurdere, om borgerne er blevet hørt.

Havde vi nok inddragelse ved skolebyggeriet? Var der inddragelse i den såkaldte mastesag i Dronningmølle? Og har der været inddragelse omkring byggeriet ved gymnasiet? Det korte svar er ikke nok. Men gang på gang er man blevet mødt med sætningen 'der har været masser af inddragelse'. Det er en super trist udvikling, vi har set, og jeg håber inderligt, der snart bliver sadlet om. Gribskov Kommune er desværre ikke, hvad den har været. Øv.

Jeg håber inderligt, kritikken snart bliver taget til efterretning.