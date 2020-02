Det nuværende byråd taler enten uden forstand eller er bevidst ligeglade, lyder det fra Bjørn Rasmussen i dette debatindlæg. Modelfoto. Foto: Anna Bizon/gpointstudio - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Hvad vil Gribskov egentlig deres børn? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Hvad vil Gribskov egentlig deres børn?

Ugeposten Gribskov - 08. februar 2020 kl. 10:51 Af Bjørn Rasmussen, Østre Alle 2, 3250 Gilleleje Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som forældre til et kommende skolebarn var det en demotiverende oplevelse at se sidste uges byrådsmøde. For under punkt 11, skolernes økonomi, blev det for alvor synligt, at det nuværende byråd enten taler uden forstand eller bevidst er ligeglade.

Anført af en formand, der fremførte sagen, som var det en ligegyldig beretning om indkøb af cykler til en mindre børnehave, blev debatten skudt i gang. Og vi taler her om en sag, der får massiv påvirkning for os med børn i Gilleleje. For et enigt byråd har valgt at smide Gilbjergskolen ud foran en kørende skolebus.

Det var nedslagtning med den ene hånd, mens den anden talte om børn og vigtigheden af deres trivsel. Særligt galt blev det, da det socialdemokratiske medlem af børneudvalget begyndte en lang enetale. Her redegjorde han for, at den rigtige vej var og er inklusion. Alligevel stemte udvalgsmedlemmet for beslutningen om, at den inkluderende måde at arbejde på er den forkerte.

For i materialet til sagen havde økonomiudvalget modtaget en række principper for, hvordan de ville arbejde med skolernes økonomi. Her var blandt andet princip 2e, der lød "Der gives bevilling i 2019 baseret på hvor meget de enkelte skoler har inkluderet. Beløb kan varieres."

Med andre ord; man vil se på både økonomi og det pædagogiske aspekt i arbejdet. Den model blev ikke engang efterspurgt i byrådssalen, hvilket bevidner, at det nuværende byråd enten er ligeglade eller taler uden forstand.

For enhver med en smule logisk sans kan se, at det giver mening at inddrage og inkludere børn, der hvor det er muligt. Det burde hyldes, at folkeskolerne i kommunen arbejder ud fra principper, hvor de har barnets tarv i fokus, og ikke kun kassebeholdningen.

Når de gør det, så er de med til at hjælpe det enkelte barn og den fælles kassebeholdning. Og er der overhovedet nogle, som reelt kender effekten af specialtilbuddene? Lykkes man med at få børn inkluderet igen, eller bliver de i specialtilbud skolegangen ud, når de først er havnet der? Bliver systemet derved både ineffektivt og dyrt?

De børn, som har brug for seriøs hjælp, de skal have den. Uden tvivl. Men man kan spørge sig selv om det er nødvendigt, at Gribskov Kommune sender så mange børn i specialtilbud, hvis det viser sig, at skolernes arbejde med inklusion er givtigt for det enkelte barn.

Når et enigt byråd sender regningen til Gilbjergskolen, så sender de samtidig et signal om, at metoden er forkert. Det betyder, at alle de børn, der går på skolen nu og i fremtiden, betaler regningen.

Det er vores børn, der kommer til at mærke forskel hver eneste dag.

For gælden følger med - og børnene vil altid være der. Det er en økonomisk skrue uden ende. Og den får konsekvenser for vores børn.