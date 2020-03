Hvorfor skal lovliggørelsen af et enkelt - ulovligt opført - byggeri på Nellikevej medføre bebyggelse tættere på skel i Smidstrup, spørger skribenten. Foto: Claus Johansen

DEBAT: Hvad har Gribskov nu gang i?

Ugeposten Gribskov - 01. marts 2020 kl. 07:18 Af Kim Wander, 2860 Søborg Sommerhusejer i Smidstrup Strand

debat Den 24. januar 2020 tikkede en skrivelse ind i vores E-boks fra Gribskov kommune, da vi er sommerhusejere i Smidstrup.

Udvalget for Udvikling By og Land har på sit møde den 14. januar 2020 igangsat udarbejdelse af forslag til lokalplan 340.03 for sommerhusområde ved Smidstrup og det udarbejdede forslag til offentlig fremlæggelse.

Lokalplan 340.03 (forslag): Baggrunden for lokalplanen er at grundene i dette sommerhusområde har en udformning, der lægger op til særlige bebyggelsesregulerende bestemmelser i forhold til bygningernes afstand til skel. Formålet med lokalplanen er dermed at fastlægge et afgrænset område, hvor der gives mulighed for at placere byggeri tættere på skel, end der er tradition for i sommerhusområder.

Som grundejere i Smidstrup er vi dybt bekymrede for områdets udvikling med det nye lokalplansforslag. Både i forhold til naturen, dyrelivet og områdets udseende.

At en enkelt ejendom på Nellikevej og godkendelse af, et ulovligt opført byggeri, er årsagen til forslaget, forstår vi simpelthen ikke. Hvad foregår der i hovedet på de politikere, der kan tage den slags beslutninger. Har de overhovedet været ude og besigtige hele området ved selvsyn, eller har de siddet og kigget på matrikelkort på en mobiltelefon?

Det de vil gøre er rystende - og så kun i vores område. Ejendommene ned mod vandet på den anden side af strandvejen - de er underligt nok ikke omfattet af forslaget. Hvorfor skal dette ændringsforslag ikke omfatte og berøre de grunde der ligger ned til vandet?

Det vil blive muligt at placere en ejendom på 14 meter i en højde på 5 m til tagryg blot 1 meter fra skel. Hvis du har 3 naboskel, kan du risikere at få udsyn til 3 x 14 m bygninger i 5 meters højde.

Det kan godt være, at grundene nede på Nellikevej er af en sådan beskaffenhed, at det er svært at bebygge dem, så grunden er anvendelig efter moderne behov. Men hvorfor skal det gå ud over andre grunde i så stort et område. Hvor fedt er det, at få placeret bygninger i den højde klods op ad ens skel? Hvad med bevoksningen i skellene?

Der vil ikke kunne vokse noget som helst ind mod sådanne bygninger. Træer, buske og levende hegn vil blive fældet, dyrelivet vil få trange kår og forsvinde og inden man ser sig om - ligner det et ganske almindeligt villakvarter med grimme høje plankeværker, og vi vil miste det varierende sommerhusområde som vi har nu. Det attraktive og den variation der er i sommerhusområdet i Smidstrup forsvinder simpelthen.

Lokalplanen burde i stedet laves sådan, at der ved nybyggeri kan søges dispensation, der kræver nabohøring/tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Så kan den nabo der bliver berørt af sådan et byggeri få mulighed for - at sige pænt nej tak. Hvis der er grundejerforeninger, der har regler for f.eks. levende hegn i skel, skal de også høres.

Løsningen er besværgelig og sikkert dyr JA - men hvor mange grundejere har ønsket denne ændring i byggelinjerne? Har man spurgt alle de berørte grundejere i området om de synes, det er en fantastisk god ide? Nej vel?

Er grundejerne klar over hvilken betydning sådan en ændring vil have for områdets helhedsindtryk og ikke mindst for naturen og dyrelivet? Der hvor jeg har sommerhus vil lokalplanen tilsidesætte reglerne i vores grundejerforening mht. levende hegn i skel, og vi vil om få år blive indhegnet i grimme 1,80 m høje plankeværk der hindrer dyrelivets naturlige færden gennem vores grunde.

Kunne lokalplansændringen være økonomisk betinget?

De grunde, der har en udformning som ikke kan plastres til med et hypermoderne kæmpe sommerhus - er svære at sælge = mindre værd - byg tættere på nabo - vupti, så har du en grund, der er mere anvendelig = den kan nu sælges til langt mere end før. Større værdi = større indtægt til kommunen i ejendomsskatter.

Det er meget få grunde i det berørte område der er af den udformning som kommunen lægger til grund for deres ændringsforslag. Det er store fine grunde på 1200 m2 der sagtens kan bære at overholde de nugældende bestemmelser i forhold til bygningernes afstand til skel.

Der er vel ingen grund til og reelt set er det direkte pinligt, at en såkaldt "smutter" i Udvikling, By og Land, der den 08.10.2019 har lovliggjort en tilbygning til et sommerhus, et brændeskur samt et skur på Nellikevej 4, skal danne præcedens for et helt sommerhusområde, hvor der gives mulighed for, at placere byggeri tættere på skel, end der er tradition for i sommerhusområder.