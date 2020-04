concentrated beautiful schoolgirls sitting in class Foto: LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Er din politiske vision blevet sløret, borgmester? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Er din politiske vision blevet sløret, borgmester?

Ugeposten Gribskov - 24. april 2020 kl. 09:55 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Stina Egedius Miller,

Bygaden 14,

3250 Gilleleje

debat I disse uger hvor lærerne på Gribskovs folkeskoler har været travlt optaget af at fjernundervise på bedste vis, har byrådet sat gang i at beslutte, hvilket sparescenarie de vil anbefale, når de skal i gang med det helt store blodbad på skoleområdet.

Imens vi spritter samtlige overflader af og og markerer korrekt afstand til børnenes skolestart, træner vi håndvask i en uendelighed. Noget jeg frygter, at byrådet også kunne få brug for indenfor meget kort tid.

At der skal spares på skolernes drift er ikke til diskussion desværre, selvom det bliver noget af en opgave at leve op til den nye børne- og ungepolitik med begrænsede midler for ikke at tale om slet og ret at overholde lovmæssige undervisningsforpligtelser.

En reduktion i medarbejderstaben synes uundgåeligt. Det der undrer mig ved scenarie tre, som byrådet anbefaler er, at det ligner en besparelse på de store skoler og en tilførsel af midler til de små. Nu har jeg adskillige gange i forbindelse med den højt ønskede samling af administrationen hørt borgmesteren understrege, at vi skal tænke i kloge kvadratmeter. Når jeg så kan se, at man i regnskabet bruger ca 11.000 kroner mere pr elev på de små skoler end på de store, kunne det se ud som om, at den vision ikke gælder på skoleområdet?

De små skoler får lov til at køre med klassekvotienter på 13-15 børn, og på de store skoler får vi at vide, at der ikke er økonomi til at dele klasser i to, før vi er over 28 elever.

Det betyder, at der kan sidde to gange 28 elever på de store skoler, som kunne deles i rimelige klassestørrelser på 18 elever i hver. Det er stadig flere, end de små skolers klassekvotient gennemsnitlig holder sig på.

Jeg vil lige slå fast, at jeg er stor tilhænger af landsbyskoler og færre elever i klassen. Jeg ønsker mig, at der er valgmulighed for forældre til både små og større fællesskaber. Men jeg synes, at tallene kalder på en debat om, hvorvidt det er en luksus vi har råd til i Gribskov, når vi skal spare så fatalt på skoleområdet?

At vælge en model hvor man tildeler pr. klasse frem for pr. elev skaber en ulighed, som vi slet ikke kan leve med i folkeskolen. Det bør simpelthen ikke være adresseafhængigt, hvor mange penge der bliver brugt på ens barn i skolen.

Det svarer jo til at sige, at børnene i Ramløse og Tisvilde er vigtigere end dem i Gilleleje og Helsinge? Hvem er det, der har interesse i at bevare de små skoler på bekostning af flertallet?