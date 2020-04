Trods administrationens anbefalinger valgte politikerne at lovliggøre et ulovligt byggeri på Nellikevej i Smidstrup. Foto: Claus Johansen

DEBAT: Er der indført diktatur i Gribskov?

Ugeposten Gribskov - 20. april 2020 kl. 18:31 Af Elsebeth og Ulric Seye Skaus-Ager 1, Smidstrup 3250 Gilleleje Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som sommerhusejer i Smidstrup har vi, samt mange andre ejere, gjort indsigelser mod lokalplanforslaget 340.03. Der har de forløbne uger også været gode indslag i Ugeposten med protester mod lokalplansforslaget, men i bund og grund er det slutteligt de folkevalgte lokalpolitikere der blot kan beslutte at gennemføre lokalplanen.

Det virker jo, som om der er indført diktatur i Gribskov Kommune.

Der kan jo selvfølgelig klages over en politisk afgørelse, men som det fremgår af klagevejledningen nedenfor, kan der ikke klages over de folkevalgte lokalpolitikeres beslutning.

Men der kunne vel klages over, at de folkevalgte lokalpolitikere har fejlfortolket loven, trods administrationens anbefalinger, og at de folkevalgte lokalpolitikere ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler, da de den 8. oktober 2019 på et udvalgsmøde, lovliggør et ulovligt byggeri på Nellikevej 4 - trods administrationens anbefaling, at det ulovlige byggeri bør fjernes.

Det betaler sig åbenbart at overtræde samtlige love og regler, og så bliver man belønnet herfor, mens vi andre der overholder de samme love og regler skal straffes for dette, ved gennemførelse af lokalplanforslag 340.03.

Lokalpolitikerne skulle skamme sig, dette er absolut ikke godt for demokratiet et én overtræder regler og love og 864 andre skal bøde for dette, blot fordi de folkevalgte lokalpolitikere ikke har mod til og gøre det klart overfor ejeren af Nellikevej 4, at al ulovligt byggeri på grunden skal fjernes. Det er jo hvad bygningsreglementet foreskriver, og det som administrationen har anbefalet. Hvad tænker de folkevalgte lokalpolitikere dog på?

Det skal bemærkes, at hvis lokalplansforslaget bliver gennemført, vil det til hver en tid danne præcedens i andre byggesager i Gribskov Kommune, og vil ydermere kunne påvirke alle 14.000 sommerhusejeren i Gribskov Kommune. Derudover vil det betyde, at samtlige 865 berørte sommerhusejerne i Smidstrup vil få tinglyst dette som en servitut på ejendommen, og har man i forvejen servitutter på sin ejendom der strider mod det nye lokalplanforslag, vil dette blive slettet.

VUPTI, så let er det at gennemføre diktatur.

Klagevejledning

Gribskov Kommunes afgørelser om at vedtage planer endeligt kan påklages til Planklagenævnet.

Hvad kan du klage over?

Du skal være klageberettiget for at kunne klage, dvs. have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald.

Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål, jf. Planlovens § 58-62. Dvs. at du fx kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller planbestemmelser, eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over, at du er uenig i kommunens beslutning. Det er Planklagenævnet, der vurderer, om din klage omfatter et retslig spørgsmål.

Du kan påklage afgørelsen inden 4 uger fra den dag afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.