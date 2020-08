Det er vigtigt at lægge øre til andres bekymringer. Det tvinger os selv til at sætte ord på, præcis hvad vi føler, når vi skal forklare det til andre, skriver Inge Madsen. Modelfoto: Adobe Stock Foto: bnenin - stock.adobe.com

DEBAT: Er der et øre til stede?

Det er vigtigt at tale om sine udfordringer - og det er vigtigt at lægge øre til andres bekymringer

Ugeposten Gribskov - 16. august 2020 kl. 10:00 Af Inge Madsen, coach og forfatter Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi er på vej mod et halvt år med corona. Mange mennesker er berørt på helbred, på relationer til familie, venner og kolleger, på jobsituationen eller på økonomien. Og så er det ikke engang overstået! Det sætter sine spor i os alle.

Derfor er det vigtigt at tale om sine udfordringer og sine følelser og eller den situation, der skaber bekymring - og det er vigtigt at lægge øre til andres bekymringer. Hvorfor? Fordi vi tvinger os selv til at sætte ord på, præcis hvad vi føler, når vi skal forklare det til andre. Vi gør os ganske enkelt mere umage med at få andre til at forstå os og det, der plager os - eller når det "bare" er inden i vores eget hoved bekymringerne kører i ring. Og får vi lov til at tale uden afbrydelser eller "det kender jeg godt fra da jeg ..." kommentarer, giver det en vigtig refleksion, der meget vel kan munde ud i at vi tænker: Ok, det er bestemt ikke godt, men måske er der noget jeg kan gøre? Og hvis jeg ikke kan gøre, må jeg få mig selv til at give slip på den tankerække. Så samtale med "villig lytten" giver klarhed over en problemstilling, derfor er den vigtig netop nu.

Hvordan gør man det?

Undlader man at behandle sine bekymringer, har de det med at vokse. Bekymringer er også rigtig gode til at finde endnu flere facetter, end der var til at starte med. Det er en ond cirkel, der kan brydes ved at sætte ord på.

For det første finder du en person, du har fuld tillid til, så dine inderste tanker bliver i det lille forum og ikke bredes ud til hele familien eller vennekredsen. For det andet accepterer du, at din rolle i en given situation er at lytte aktivt - altså lytte og stille spørgsmål til det, du ikke helt forstår. Ikke andet! Måske tænker du undervejs, at du har et eksempel, som du rigtig gerne vil fortælle din ven, MEN DROP DET! Hvis dit formål er at hjælpe din ven, så ti stille og fokuser på det, din ven fortæller dig, og lyt så godt du kan.

Hvis du ikke kan tie stille med din egen historie, tænker du ikke på din vens behov, men på dit eget behov for at komme ind i samtalen og fortælle. Det er forståeligt og muligt, når det er en almindelig "hyggesamtale", men ikke, når en ven har brug for din hjælp og viser dig tillid ved at fortælle.

Kunsten at holde mund

En anden faldgrube er at give råd. Selvfølgelig kan det være relevant - når du bliver bedt om det. Ellers: HOLD MUND! Hvis du virkelig vil hjælpe din ven, så ti stille eller spørg ind, for ofte vil din ven på et tidspunkt sige: "Nu ved jeg, hvad jeg vil", - eller "hvad synes du, jeg skal gøre" - og så kan du fortælle, hvad du synes, der er det bedste. Men husk, at du ikke ER din ven. Du ser situationen udefra, og det er altid lettere at se, hvad andre kan gøre! Så vær varsom og vær ydmyg i forhold til at din ven måske lige har vendt vrangen ud, og så ikke har brug for at få at vide at det er da let nok, du skal bare ....

Nogle gange ved du måske ikke, hvad du skal stille op, eller hvad du skal sige, så er her et råd, som du altid kan bruge, når du er i tvivl: Sig det! At sige at man respekterer det problem vennen har, men ikke aner, hvad der er det bedste at gøre for vennen, er bedre end at give den et skud fra hoften. Måske kunne du foreslå, at vennen i givet fald kunne drøfte problematikken med den eller dem, situationen det handler om eller nogle neutrale personer - som fx en coach, der jo er trænet til at hjælpe andre til at finde ud af, hvad det er de vil, og hjælpe til at se de løsninger der er.

Hvis du følger rådet om virkelig at lytte og spørge ind, vil du som oftest være i stand til at hjælpe din ven - også selvom du ikke kommer med råd eller vejledning. Din ven vil nemlig føle sig lettet over, at du lyttede. Og så har du et øre til når det bliver din tur til at have behov for at låne et øre.